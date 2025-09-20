Suscríbete
Lifestyle

¡Teatro, magia y un toque de arte! Planes para tu fin de semana en CDMX

Una obra de teatro que ya está en sus últimas funciones, una experiencia para los fanáticos de Harry Potter y los amantes del arte

September 20, 2025 • 
Tania Franco
Exposición de arte - Jonah Freeman- Soft Math (Cloud in the Eyes)

Instagram: Lago Algo.

Bien dicen por ahí que la Ciudad de México no descansa, quienes tienen el privilegio de vivir en ella saben que los planes nunca se agotan, el arte retumba en cada museo, la magia llegó a Santa Fe y una historia disruptiva que está en sus últimas funciones con Regina Blandón.

Prima Facie

Escrita por Suzie Miller, narra la historia de Tessa, una joven abogada que ha escalado hasta lo más alto de su profesión gracias a su talento para defender, interrogar y ganar. Acostumbrada a litigar a favor del abusador, su mundo se quiebra cuando ella es la que se convierte en la víctima de abuso sexual.

Un monólogo magistralmente interpretado por Regina Blandón, que no solo verbaliza la violencia de género, sino que el papel de la mujer del otro lado de la corte.

Soft Math (Cloud in the Eyes)

Es la primera exposición individual en América Latina del artista neoyorquino Jonah Freeman. Presentada en LagoAlgo, combina narrativa experimental, abstracción material y lógica cinematográfica para explorar las infraestructuras ocultas de la vida contemporánea.

Harry Potter: Visions of magic

En la Gran Carpa Santa Fe, se encuentra una experiencia para los verdaderos fans del mundo mágico de Harry Potter, desde el inicio es una experiencia. En la entrada recibes tu varita con la que podrás interactuar en distintos puntos del recorrido.

Estos 3 planes srrán ideales para tener experiencias diferentes en la CDMX con tus seres queridos.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Uñas tono salmón
Lifestyle
Uñas color salmón: el nuevo nude que favorece a todas
September 19, 2025
 · 
Tania Franco
Tren de lujo - Venice Simplon-Orient-Express
Lifestyle
Las suites más lujosas que verás en trenes
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
Biblioteca Vasconcelos CDMX
Lifestyle
8 planes gratis en CDMX para disfrutar cultura, historia y experiencias inolvidables
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
que-novedades-trae-el-ios26.jpeg
Lifestyle
Qué novedades trae el nuevo iOS 26 para iPhone
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Cafetería en CDMX para hacer home office
Lifestyle
Los mejores cafés para hacer home office en CDMX
Lugares cómodos para todos aquellos que trabajan remoto y quieren salir de la rutina de trabajar en casa
September 13, 2025
 · 
Tania Franco
Comida árabe en CDMX
Lifestyle
Restaurantes en CDMX que están causando furor: sabores árabes, italianos y mexicanos
De Jordania a Italia y al corazón del Centro Histórico: tres lugares que debes conocer
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
el-destino-perfecto-para-viajar-en-familia-con-amigas-o-en-pareja-trs-hotels-grand-palladium .png
Lifestyle
El destino perfecto para viajar en familia, con amigas o en pareja
September 10, 2025
vina-albali-el-vino-galardonado-en-el-mundo-que-vas-a-querer-en-tu-proxima-reunion.png
Lifestyle
Viña Albali: el vino galardonado en el mundo que vas a querer en tu próxima reunión
September 10, 2025
 · 
Caras
MAQUINA 22.JPG
Lifestyle
Loco Tequila reafirma su compromiso con la innovación, la maestría y la creatividad mexicana contemporánea
Loco Hierofante no es solo un tequila: es un ritual, un símbolo y una obra de arte que trasciende lo sensorial
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez