¡Teatro, magia y un toque de arte! Planes para tu fin de semana en CDMX

Bien dicen por ahí que la Ciudad de México no descansa, quienes tienen el privilegio de vivir en ella saben que los planes nunca se agotan, el arte retumba en cada museo, la magia llegó a Santa Fe y una historia disruptiva que está en sus últimas funciones con Regina Blandón.

Prima Facie

Escrita por Suzie Miller, narra la historia de Tessa, una joven abogada que ha escalado hasta lo más alto de su profesión gracias a su talento para defender, interrogar y ganar. Acostumbrada a litigar a favor del abusador, su mundo se quiebra cuando ella es la que se convierte en la víctima de abuso sexual.

Un monólogo magistralmente interpretado por Regina Blandón, que no solo verbaliza la violencia de género, sino que el papel de la mujer del otro lado de la corte.

Soft Math (Cloud in the Eyes)

Es la primera exposición individual en América Latina del artista neoyorquino Jonah Freeman. Presentada en LagoAlgo, combina narrativa experimental, abstracción material y lógica cinematográfica para explorar las infraestructuras ocultas de la vida contemporánea.

Harry Potter: Visions of magic

En la Gran Carpa Santa Fe, se encuentra una experiencia para los verdaderos fans del mundo mágico de Harry Potter, desde el inicio es una experiencia. En la entrada recibes tu varita con la que podrás interactuar en distintos puntos del recorrido.

Estos 3 planes srrán ideales para tener experiencias diferentes en la CDMX con tus seres queridos.