Los hoteles de lujo que marcan tendencia en diseño de interiores alrededor del mundo

El turismo de lujo ya no se trata solo de servicio impecable y habitaciones amplias. Hoy, los hoteles más exclusivos del mundo se han convertido en verdaderos laboratorios de diseño, donde cada espacio dicta tendencias globales de interiorismo.

1. Estelle Manor – Clásico campestre inglés renovado

Con jardines majestuosos y terrazas que evocan la calma de la campiña, Estelle Manor apuesta por un diseño elegante pero relajado. Su estética combina tradición y modernidad, llevando el clásico inglés a un nuevo nivel de sofisticación.

2. The Dolli, Atenas – Minimalismo artístico contemporáneo

En el corazón de Atenas, The Dolli redefine el lujo con espacios de líneas suaves y paletas neutras, acompañados de piezas de arte contemporáneo y luminarias escultóricas. Aquí, el interiorismo convierte cada rincón en galería.

3. Casa Palacio Don Ramón, Sevilla – Andaluz-mudéjar de lujo

Este hotel sevillano rescata la tradición arquitectónica de Andalucía con arcos, mosaicos y detalles artesanales. Su propuesta es un homenaje al pasado árabe y español, reinterpretado en clave de lujo boutique internacional.

4. Cliveden House, Inglaterra – Palaciego europeo

Con más de tres siglos de historia, este palacio convertido en hotel conserva sus salones dorados, frescos y cortinas pesadas, recordando a la aristocracia europea. Su estilo hotel-museo es tendencia entre quienes buscan experiencias culturales de alto nivel.

5. Burj Al Arab, Dubái – Oro futurista y arabesco contemporáneo

Icono mundial de la hospitalidad, el Burj Al Arab combina curvas arquitectónicas, metales dorados y espacios envolventes. Es la máxima expresión del maximalismo glam, donde la opulencia se transforma en una experiencia inmersiva.

Estos hoteles prueban que el lujo contemporáneo no se limita al confort, sino que se expresa a través del diseño de interiores como identidad cultural y estética global.

Cada uno de ellos marca el rumbo de las tendencias que pronto veremos replicadas en casas, restaurantes y proyectos de diseño en todo el mundo.