Travel

Los hoteles de lujo que marcan tendencia en diseño de interiores alrededor del mundo

De Dubái a Sevilla, cinco destinos exclusivos muestran cómo el interiorismo redefine la experiencia del lujo

August 21, 2025 • 
Tania Franco
Hoteles de lujo - Diseño de interiores

El turismo de lujo ya no se trata solo de servicio impecable y habitaciones amplias. Hoy, los hoteles más exclusivos del mundo se han convertido en verdaderos laboratorios de diseño, donde cada espacio dicta tendencias globales de interiorismo.

1. Estelle Manor – Clásico campestre inglés renovado

Con jardines majestuosos y terrazas que evocan la calma de la campiña, Estelle Manor apuesta por un diseño elegante pero relajado. Su estética combina tradición y modernidad, llevando el clásico inglés a un nuevo nivel de sofisticación.

Hotel de lujo en Reino Unido

2. The Dolli, Atenas – Minimalismo artístico contemporáneo

En el corazón de Atenas, The Dolli redefine el lujo con espacios de líneas suaves y paletas neutras, acompañados de piezas de arte contemporáneo y luminarias escultóricas. Aquí, el interiorismo convierte cada rincón en galería.

Hotel de lujo en Grecia - diseño de interiores

3. Casa Palacio Don Ramón, Sevilla – Andaluz-mudéjar de lujo

Este hotel sevillano rescata la tradición arquitectónica de Andalucía con arcos, mosaicos y detalles artesanales. Su propuesta es un homenaje al pasado árabe y español, reinterpretado en clave de lujo boutique internacional.

Hotel en Sevilla, España - lujo e interiorismo

4. Cliveden House, Inglaterra – Palaciego europeo

Con más de tres siglos de historia, este palacio convertido en hotel conserva sus salones dorados, frescos y cortinas pesadas, recordando a la aristocracia europea. Su estilo hotel-museo es tendencia entre quienes buscan experiencias culturales de alto nivel.

Hotel de lujo en reino unido

5. Burj Al Arab, Dubái – Oro futurista y arabesco contemporáneo

Icono mundial de la hospitalidad, el Burj Al Arab combina curvas arquitectónicas, metales dorados y espacios envolventes. Es la máxima expresión del maximalismo glam, donde la opulencia se transforma en una experiencia inmersiva.

Hotel de lujo en Dubái - INTERIORISMO

Estos hoteles prueban que el lujo contemporáneo no se limita al confort, sino que se expresa a través del diseño de interiores como identidad cultural y estética global.

Cada uno de ellos marca el rumbo de las tendencias que pronto veremos replicadas en casas, restaurantes y proyectos de diseño en todo el mundo.

Comunicóloga en Medios Digitales
