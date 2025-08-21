Cómo integrar el estilo Art Deco en la decoración del hogar

El diseño Art Decó, nacido en los años 20 como sinónimo de opulencia, geometría y elegancia, está viviendo un regreso inteligente y reinterpretado en los espacios contemporáneos. Ya no se trata solo de brillos dorados o patrones exuberantes, sino de integrar su esencia con materiales actuales, siluetas refinadas y una mirada más contenida al lujo.

Casa de las Lomas presenta una visión actualizada de este estilo decorativo que se expresa en formas esculturales, contrastes audaces, texturas ricas y una paleta profunda, ideal para quienes buscan carácter sin caer en excesos.

1.⁠ ⁠Simetría y Geometría como protagonistas

Una de las señas más distintivas del Art Decó es su amor por la geometría: líneas definidas, siluetas bien trazadas y composiciones simétricas que aportan equilibrio y orden visual, tanto en la arquitectura como en el mobiliario.

2.⁠ ⁠Contraste y estructura en piezas secundarias

El uso del negro en líneas precisas es un sello del Art Decó moderno. Aporta fuerza y elegancia, sobre todo cuando se aplica en marcos, patas de muebles o estructuras delgadas. Usado con moderación, genera contraste sin saturar.

3.⁠ ⁠Volúmenes protagonistas en la sala

El Art Decó abraza las formas redondeadas y los muebles con siluetas envolventes. Incorporar muebles de líneas suaves, como sofás, butacas o cabeceras curvas, ayuda a equilibrar la geometría propia del estilo con una sensación más acogedora. Tonos neutros como marfil, blanco o gris claro suavizan la opulencia, creando una base de calma sobre la que destacar otros elementos.

4.⁠ ⁠El comedor como declaración de estilo

El comedor siempre fue un espacio de estatus en la era Art Decó. Hoy mantiene ese papel, con formas geométricas, tonos oscuros, acentos metálicos y, sobre todo, cubiertas de piedra como mármol o granito, que aportan lujo atemporal.

5.⁠ ⁠ Paleta profunda con acentos metálicos

El Art Decó se caracteriza por el uso de colores intensos —verde esmeralda, azul petróleo, vino, negro— junto con acentos metálicos en dorado o latón. Estos tonos aportan dramatismo y sofisticación, especialmente cuando se aplican en piezas textiles o tapizados.