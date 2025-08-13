Los 5 lugares con los pancakes más irresistibles de la CDMX

Los pancakes están viviendo su momento estelar en la Ciudad de México y si eres amante de los desayunos dulces, estos spots son parada obligatoria. Desde recetas clásicas hasta combinaciones creativas, aquí te dejamos una guía para probar los más comentados de la ciudad.

1. Bou

Roma Norte

Un lugar que conquista a primera vista. Sus pancakes se sirven con compota de berries, ralladura de limón y una generosa porción de miel maple. Un balance perfecto entre frescura y dulzura.

2. Niddo

Juárez

Aquí los desayunos se disfrutan todo el día. Cada semana cambian el pancake de temporada, pero los fines de semana no te puedes perder su versión original, que se ha vuelto un clásico entre sus comensales.

3. Lalo

Roma Norte

Un restaurante casual que eleva el nivel de los pancakes. Sus buttermilk pancakes con mantequilla de avellana y miel maple son dignos de competencia: esponjosos, aromáticos y con un sabor que te hará volver.

4. Casa Benell

Roma Norte

Entre los favoritos para desayunar en la Roma, sus fluffy pancakes de compota de blueberry con yogurt griego son una combinación que abraza y reconforta desde el primer bocado.

5. Bobo Café

Roma Norte

Opiniones divididas, pero una base de fans que los considera los mejores pancakes de la CDMX. Su secreto está en la sencillez: mantequilla, miel y una textura perfecta que no necesita más.

Si eres de team que disfruta de un dulce desayuno, esta lista es una excelente ruta gastronómica que esperamos disfrutes.