Suscríbete
Lifestyle

Los 5 lugares con los pancakes más irresistibles de la CDMX

Del clásico con miel y mantequilla a combinaciones con berries, dulce de leche y mantequilla de avellana, estos son los hot spot’s más dulces

August 13, 2025 • 
Tania Franco
Buttermilk pancakes-desayunos dulces en CDMX.jpg

LALO!

Los pancakes están viviendo su momento estelar en la Ciudad de México y si eres amante de los desayunos dulces, estos spots son parada obligatoria. Desde recetas clásicas hasta combinaciones creativas, aquí te dejamos una guía para probar los más comentados de la ciudad.

1. Bou

Roma Norte

Un lugar que conquista a primera vista. Sus pancakes se sirven con compota de berries, ralladura de limón y una generosa porción de miel maple. Un balance perfecto entre frescura y dulzura.

2. Niddo

Juárez

Aquí los desayunos se disfrutan todo el día. Cada semana cambian el pancake de temporada, pero los fines de semana no te puedes perder su versión original, que se ha vuelto un clásico entre sus comensales.

3. Lalo

Roma Norte

Un restaurante casual que eleva el nivel de los pancakes. Sus buttermilk pancakes con mantequilla de avellana y miel maple son dignos de competencia: esponjosos, aromáticos y con un sabor que te hará volver.

4. Casa Benell

Roma Norte

Entre los favoritos para desayunar en la Roma, sus fluffy pancakes de compota de blueberry con yogurt griego son una combinación que abraza y reconforta desde el primer bocado.

5. Bobo Café

Roma Norte

Opiniones divididas, pero una base de fans que los considera los mejores pancakes de la CDMX. Su secreto está en la sencillez: mantequilla, miel y una textura perfecta que no necesita más.

Si eres de team que disfruta de un dulce desayuno, esta lista es una excelente ruta gastronómica que esperamos disfrutes.

Desayunos Qué hacer en la CDMX CDMX gastronomia restaurantes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Elegant Coffee With Beautiful Latte Art on Stone table in Natural Sun Light
Lifestyle
Los mejores flat white de la CDMX
August 12, 2025
 · 
Tania Franco
Nogada Chilli
Lifestyle
Los 12 chiles en nogada imperdibles de la CDMX
August 10, 2025
 · 
Tania Franco
portal-del-leon-2025.jpeg
Lifestyle
Portal del León: cómo aprovechar este 8 de agosto para atraer la abundancia
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
haz-de-tu-proximo-evento-una-ocasion-inolvidable-con-eventos-99.png
Lifestyle
Haz de tu próximo evento una ocasión inolvidable
August 06, 2025
 · 
Caras
VS. (1).png
Arte y Cultura
Lo que nunca habías notado en el Palacio de Bellas Artes en CDMX
El homenaje escondido que te va a acariciar el corazón, la historia más tierna detrás del edificio más bello de México
August 05, 2025
 · 
Tania Franco
VS..png
Lifestyle
El nuevo color de pelo que todas las celebridades están pidiendo en el salón
Este color se ha convertido en la tendencia del 2025, desbancando al rubio como el tono más deseado
August 04, 2025
 · 
Tania Franco
Anonymous Young Woman Enjoys Drinking Delicious Matcha Tea With Green Foam
Lifestyle
¿El mejor matcha de la CDMX? 3 lugares imperdibles si eres amante del sabor auténtico
Para los verdaderos amantes del matcha con ese color verde intenso, vibrante, y de sabor profundo
August 04, 2025
 · 
Tania Franco
Pork tacos
Lifestyle
¿Un taco de 768 pesos? Estas son las 3 taquerías más caras de la CDMX
¿Quién dijo que los tacos no pueden ser lujosos? Estas taquerías redefinen el street food mexicano
August 03, 2025
 · 
Tania Franco
grupo-habita-25-anos-de-estilo-historia-y-la-vision-de-dos-pioneros-en-la-hoteleria-de-lujo.png
Lifestyle
Grupo Habita: 25 Años de estilo, historia y la visión de dos pioneros en la hotelería de lujo
August 01, 2025
 · 
Caras