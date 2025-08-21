Suscríbete
Presentan el Buceador Caribe, inspirado en el espíritu del mar cubano

El Buceador Caribe es un reloj de buceo inspirado en mares de color cian, arenas pastel y el mundo acuático de Cuba.

August 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Su compleja caja, con una construcción tipo contenedor, contribuye a su impresionante resistencia al agua hasta 200 metros.

Este reloj contemporáneo, rebosante de encanto caribeño, es práctico y elegante.

El Buceador Caribe es el aliado perfecto para descubrir los tesoros submarinos de la isla.

Diseñado por expertos para un rendimiento extraordinario bajo el agua, también destaca por su elegancia en tierra firme, convirtiéndose en el compañero ideal para apreciar la riqueza y biodiversidad del entorno caribeño.

Fiel a la tradición de los relojes de buceo, este modelo cuenta con un fondo de caja sólido finamente grabado con la imagen de un buceador rodeado de peces tropicales, un toque artístico para explorar el fondo del mar sin perder la elegancia. En su corazón se encuentra el calibre automático CYS 8126, un movimiento Soprod que cuenta con una masa oscilante acabada con un motivo grabado.

Ahora, Cuervo y Sobrinos presenta el modelo Turquoise Sea, equipado con una correa de caucho brillante a juego y también se ofrece con una correa de piel naranja, ampliando su colección Buceador Caribe y ofreciendo una oferta inédita.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
