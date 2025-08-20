“El alcohol es un veneno para mí”: Drew Barrymore se sincera acerca del peor momento de su vida

Drew Barrymore conmovió a su público con una de las escenas más emotivas en la historia de su programa. Todo ocurrió cuando entre los asistentes apareció una sobrecargo que, años atrás, la consoló durante un vuelo en el que la actriz lloraba desconsoladamente.

La mujer mostró una fotografía de aquel momento: Barrymore en sus brazos, vulnerable y rota. Ambas rompieron en llanto al recordar lo sucedido. Y fue entonces cuando Drew decidió contar la verdad: ese día correspondía a uno de los años más duros de su vida, el mismo en que dejó el alcohol.

Ese fue un año realmente muy difícil. De hecho, fue el año en que dejé de beber. Y cuando dejas de beber, no significa que todos tus problemas desaparezcan. Hay mucho trabajo que hacer. Para mí, el alcohol es un veneno. Drew Barrymore.

Sus palabras resonaron en la audiencia, no solo por la vulnerabilidad con la que se expresó, sino por la valentía de reconocer su lucha contra las adicciones.

El gesto que nunca olvidó

Barrymore explicó que, en ese vuelo, la sobrecargo se convirtió sin saberlo en un pilar de apoyo en medio de la tormenta. Su abrazo fue suficiente para que la actriz no se sintiera sola en uno de sus momentos más oscuros.

Ese recuerdo quedó grabado en ambas, y años más tarde, el destino las volvió a reunir frente a millones de espectadores.

Vinnie Zuffante/Getty Images

Tomaba porque no quería sentir, me sentía mejor cuando tomaba. Drew Barrymore.

La protagonista de Los Ángeles de Charlie y Jamás besada ha sido una de las actrices más queridas de Hollywood desde la infancia. Pero no todo ha sido fama y éxito. Su sinceridad al hablar de su sobriedad y de los años de lucha contra el alcoholismo la ha convertido en una voz poderosa sobre resiliencia y superación personal.

