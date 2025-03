Erik Rubín revela cuál fue el rumor que más le dolió sobre su relación con Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín formaron una de las parejas favoritas del espectáculo mexicano hasta su separación en febrero de 2023, sin embargo, no han estado exentos de controversias y algunos de esos chismes han llegado a incomodarlos.

Recientemente, Erik Rubín estuvo como invitado en el podcast de Melo Montoya, donde reveló que, a lo largo de su carrera, ha enfrentado muchos chismes, sin embargo, el que más le ha dolido es el que lo acusaba de ser un ‘mantenido’ por su ex, Andrea Legarreta.

Cuándo el entrevistador le preguntó al cantante “¿cuál es el chisme más fuerte que te han inventado?”, Erik Rubín dijo a modo de broma que son bastantes, sin embargo, reveló algunos de ellos, incluyendo uno que tiene que ver con su aún esposa.

“Otro (chisme) que sí me dolió en su época fue que yo era el ‘mantenido’, ese me calaba. (Me decían) ‘el bueno para nada, el mantenido, entonces yo decía ‘chale, trabajo desde los 12 años, le he ch*ngado y ahora resulta que soy el mantenido”.

El también actor explicó que esas especulaciones surgieron cuando él estaba fuera de los reflectores, trabajando en el estudio, por lo que la gente pensó que había dejado de trabajar.

“Fue una época en la que la verdad no me iba tan bien. Saqué un par de discos a los que no les fueron tan bien, entonces mi chamba era mucho en el estudio donde no estaban los reflectores, entonces (la gente decía) ‘ese güey es un mantenido’”.

Además, señaló que él jamás le ha pedido dinero a Andrea Legarreta, aunque sí han pagado cosas juntos.

“Pero la verdad es que, afortunadamente, nunca he recibido un centavo de Andrea, una mensualidad de Andrea, sí te tengo que decir que muchas cosas las pagamos juntos, los dos trabajamos, afortunadamente a los dos nos va bien, pero ya de eso a que sea mantenido, pues no”.

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas Instagram @erikrubinoficial

Los rumores más fuertes que ha enfrentado Erik Rubín

Erik Rubín también mencionó otros chismes que le han inventado a lo largo de su carrera y que han sido muy fuertes para él, como su supuesta relación sentimental con ‘Apio’ Quijano, integrante del grupo Kabah, con quien llegó a compartir escenario en varias ocasiones.

“Bueno, también yo tuve algo de culpa porque hacíamos el show y además tenemos mucho público gay en esos shows, pues a ver, 90’s Pop Tour, entonces él en algún momento se me acercaba y yo me le acercaba y todo el mundo gritaba, pero lo hacía igualito con Benny (Ibarra)”

También mencionó que algunos chismes constantes tienen que ver con sus ex parejas, pues también son parte de la industria del entretenimiento.

Puedes verlo en el minuto 52:25.

Erik Rubín revela que aún ama a Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación a principios de 2023, sin embargo, no se han divorciado legalmente y mantienen una muy buena relación, donde se han ido de vacaciones en familia y se apoyan en los momentos más importantes, como el fallecimiento de sus respectivas mamás.

“A Andrea la conocí de chavos, en los pasillos de Televisa, ella estaba en ‘Fresas con Crema’, siempre se me hizo muy guapa y éramos amigos, después en una novela coincidimos en ‘Alcanzar una Estrella’ ella tuvo unas escenas, y más adelante me la encontré en un antro y ahí fue el flechazo”.

“Qué te digo de Andrea, es una persona que se me iluminan los ojos al hablar de ella, la amo, es una persona increíble, siempre le voy a estar agradecido por todo. Tenemos un par de niñas que son nuestro tesoro más grande y tenemos una gran relación familiar (...) Por el bien de las niñas y por el bien nuestro, tenemos una hermosa relación”.