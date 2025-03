¿Qué le pasó a Erik Rubín? Confiesa que lo secuestraron

Erik Rubin sorprendió al revelar que vivió preocupantes episodios tiempo atrás, pues fue víctima de la delincuencia al ser secuestrado en más de una ocasión. Afortunadamente estos eventos terminaron sin consecuencias graves.

El cantante y actor estuvo como invitado en el podcast de Melo Montoya, donde, además de hablar de su paso por Timbiriche, controversias, ex amores y algunas travesuras, contó los aterradores encuentros que ha tenido con la inseguridad.

Así fueron los secuestros que vivió Erik Rubín

Con la tranquilidad y buen ánimo que lo caracteriza, el cantante narró que ha sido víctima de secuestro en varias ocasiones. “Una vez, aquí en la Ciudad de México, llegando a mi casa del aeropuerto, literalmente así un coche se cerró, llegaron como seis monitos, me encapucharon, me metieron (al carro)”, contó el famoso. “Me llevaron a un estacionamiento donde nada más me interrogaron”.

Añadió que le preguntaron qué objetos de valor traía consigo, sin embargo, el ex de Andrea Legarreta les aseguró que no tenía nada y fue entonces cuando lo llevaron de regreso a su casa.

Otro encuentro con la delincuencia ocurrió en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México, cuando circulaba en un vehículo acompañado por un amigo suyo.

“Otra, aquí en el Pedregal iba con un amigo, literalmente estábamos pasando el tope cuando se nos cerró el de enfrente, se bajó un cuate con una pistola y nos gritó ‘a ver, a ver, pa atrás, los dos’, nos fuimos atrás (del coche) y nos preguntó ‘a ver ¿qué traen?’ Traía un Swatch, sacamos lo que traíamos”.

Sin embargo, el sujeto lo reconoció y lo dejó ir con la condición de que no los delatara: “(Me dijo): ‘Tú eres Erik, ¿verdad? Me caes bien, a ver, los vamos a dejar aquí, nada más no la vayan a hacer de a p*do, ni vayan a ir de rajones…”

El famoso añadió que el asaltante le aventó las llaves de su carro y les dijeron que se quedaran ahí por 15 minutos, pero el impacto fue tal, que tanto Erik Rubín como su amigo se quedaron media hora sin moverse.

Asaltante era fan de Erik Rubín

En una entrevista con Yordi Rosado en 2023, Erik Rubín ya había hablado sobre el momento que vivió cuando su asaltante terminó siendo un fan suyo.

“Y ahí nos iban interrogando y todo, pero me reconocieron estos cuates. Entonces todavía me dijo ‘De haber sabido que eras tú, la verdad es que ni te hacemos nada. ¿A ver tu reloj?’ (...) Ese me lo quitaron, luego nos traían a la vuelta y vuelta y vuelta, e interrogándonos, sobre todo al principio; ya después eran fans (...) Yo estaba quebrado, entonces no tenían cuentas de banco que vaciar”, contó.