Mauricio Ochmann habla del momento más doloroso de su vida

Mauricio Ochmann contó que tuvo varios momentos muy dolorosos cuando era niño, como su adopción. También dijo que después tuvo problemas con las adicciones, pero que el arte logró salvarlo.

Con el objetivo de ayudar a otras personas a salir de las adicciones, en su cuenta de Instagram, el actor compartió un clip donde confesó que en su época más oscura, pasó por su mente terminar con su vida.

En este sentido, agradeció que su pasión por el teatro lo salvara del caos. “El teatro me salvó la vida. A los cinco años, cuando hice una obra de teatro de Mary Poppins, cuando me puse la botarga de pingüino me sentí a salvo. Yo soy adoptado, no conozco a mis papás biológicos, jamás los conocí, soy adoptado dos veces de parte de papá, tuve una infancia muy violenta y una mamá adoptiva muy ausente”, contó.

A pesar de lo complicada que fue su infancia, reconoció que no cambiaría nada de su pasado. “Agradezco a mi vida, porque así fue como llegué al teatro, a las artes, como con una carencia, con un vacío, muchas preguntas sin contestar, falta de pertenencia y el teatro me aterrizó y por eso para mí es muy importante compartir las artes, que los niños desde muy temprana edad estén cercanos a las artes, porque es un medio de expresión emocional”, añadió.

Por otro lado, Mauricio Ochmann dijo que enfrentó uno de los episodios más oscuros de su vida con las adicciones. “Caí en adicciones, tuve un momento muy oscuro en el que finalmente me pude encontrar, pero tuve pensamientos suicidas, pasé por momentos oscuros. Pude salir gracias a las artes, gracias a la terapia...”.

Finalmente, Ochmann reconoció que yendo a terapia fue lo que le permitió comenzar desde cero una vida más sana. “Me di cuenta que la vida que yo llevaba desde niño era de estar sobreviviendo a diferentes etapas, violencias, abusos... hasta que me empecé a cansar y dije ya me voy a dar la oportunidad de levar la mano, pedir ayuda y vivir, aprender a vivir de otra manera”.