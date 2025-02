Aislinn Derbez desmiente los rumores de distanciamiento con José Eduardo Derbez con esta FOTO

El pasado fin de semana, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el bautizo de su hija Tessa, sin embargo, el evento estuvo marcado por la ausencia del padre del actor, Eugenio Derbez, así como sus hermanos, Aislinn, Aitana y Vadhir Derbez.

Por ello, José Eduardo aclaró sí los invitó y que no hay conflictos familiares, pero los compromisos profesionales y los viajes programados causaron su ausencia.

“Los invité y estamos bien, de hecho, me estoy mensajeando con ellos. Nada más que no pudieron venir, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje”, dijo el intérprete de 32 años.

También aclaró que su mamá, Victoria Ruffo, no fue la responsable de que los Derbez no llegaran al importante evento. “No, no, no, para nada. Tampoco me sé su agenda y qué días pueden y qué días no”.

En redes sociales se desató una ola de críticas en contra de la familia Derbez por no estar presente en este día especial para la pequeña Tessa.

Algunos momentos de la ceremonia religiosa INSTAGRAM

La foto de Aislinn Derbez que confirma su buena relación con su hermano, José Eduardo

Aunque no se pronunció directamente sobre su ausencia en el bautizo, Aislinn Derbez dejó ver a través de una fotografía, que tiene una muy buena relación con José Eduardo Derbez, así como con su cuñada, Paola Dalay.

“Vámonos…” escribió la actriz en una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparecen los tres junto a la pequeña Tessa, en lo que parece ser un aeropuerto.

Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez, Tessa y Paola Dalay Instagram @aislinnderbez

¿Qué hacían los Derbez durante el bautizo de Tessa?

Aislinn y Vadhir tenían programado un viaje a Baja California Sur, con motivo del cumpleaños número 34 del actor y cantante, el cual se celebró este 18 de febrero.

A través de sus historias de Instagram, los hermanos publicaron algunas imágenes de su estancia en el puerto de San Carlos, donde disfrutaron de un fin de semana rodeados de naturaleza. Al viaje solo asistieron ellos dos y Kailani, la hija de la actriz.

Por su parte, Eugenio Derbez tenía un compromiso en Hollywood, la lectura en vivo del guión de la película ‘Cónclave’, la cual está nominada al Oscar. Mientras que su esposa, Alessandra Rosaldo, se presentó como parte de los 90’s Pop Tour.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta Tessa?

Victoria Ruffo, fiel a su sentido del humor, hizo una broma sobre la ausencia de los Derbez en el bautizo de Tessa, misma que avivó los rumores de una posible tensión entre ellos.

“Híjole, la verdad no sé, pero pues mejor, para estar contenta. La verdad no tengo idea, el que organizó las invitaciones y todo fue José Eduardo”, dijo la actriz entre risas.

“Es una fecha importante, no la van a volver a bautizar y no va a volver a tener los mismos meses, pero considero que, si ya tenían un compromiso y es imposible de cancelar, lo entiendo. Estamos los que tenemos que estar”, añadió.