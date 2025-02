La importante razón por la que los Derbez no irán al bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo y Paola Dalay

Tal parece que la familia Derbez no estará presente en el bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo y Paola Dalay. El evento se celebra este 15 de febrero en una ubicación hasta ahora desconocida, sin embargo, Aislinn Derbez fue quien compartió que ellos no podrán asistir al evento debido a un contratiempo familiar.

Durante una entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que no podrían asistir al sacramento de la pequeña. “Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó”, declaró.

La actriz no especificó quiénes son los integrantes de su familia que no asistirán al bautizo de Tessa, por lo que se desconoce si solo será ella y Vadhir quienes no se presenten al evento o tampoco lo hará su padre, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Tampoco se sabe por qué la familia materna de José Eduardo Derbez no pudo cambiar el día del bautizo, pues según contó Aislinn Derbez, fueron ellos quienes ‘solo podían ese día’.

¿Cómo será el bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La pareja de José Eduardo, Paola Dalay, compartió en sus redes sociales algunos detalles de cómo será el bautizo de su hija. También presumió el traje que Tessa utilizará en la ceremonia y mostró los obsequios que les darán a los niños que asistan a la fiesta.

Se sabe que el evento será este sábado y habrá cerca de 100 invitados. José Eduardo también confirmó en un encuentro con medios parte de la planeación del evento.

“Va a ser algo que yo digo que es chiquito, pero mucha gente dice que no… su bautizo, muy familiar todo y muy lindo, ahí les estaremos subiendo fotos. Yo invité como a 100 (personas), no es mucho, ¿o sí? Según yo es poquita (gente), pero ya veremos”.