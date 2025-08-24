Suscríbete
Marimar Vega se sinceró sobre la desagradable relación que tuvo con Horacio Pancheri

La actriz habló de su pasado romance con el actor y la violencia que sufrió

August 23, 2025 
Diana Laura Sánchez
marimar-vega-relacion-horacio-pancheti.jpg

Marimar Vega abordó el momento complicado que vivió en su vida sentimental cuando fue pareja del actor Horacio Pancheri, con quien dijo no tener contacto ya que su relación le dejó una muy mala experiencia, a tal grado de calificarla como “fea”.

La hermana de Zuria Vega concedió una entrevista a la periodista de espectáculos Pati Chapoy, y en ese encuentro ahondó en temas personales, específicamente en el de su vida amorosa y de cómo la terapia le ha permitido aprender de su pasado y mejorar varios aspectos personales.

Marimar fue cuestionada sobre cómo fue su experiencia junto a Pancheri, a lo que la intérprete confesó, “con él no tengo relación, ninguna, ni quiero. Él es el único on el que no”.

Sin filtros, la famosa reveló que sufrió abusos por parte del argentino. “No física pero sí, psicológica. Fue una relación muy fea”, expuso durante la conversación.

Bajo este contexto, dijo que sus experiencias del pasado con sus exparejas le han permitido aprender y darse cuenta del patrón que repetía de manera constante. “El patrón era de que estaba yo siempre con hombres muy celosos. Celosos pero infieles... yo creo que ahí uno adopta personajes y uno se vuelve duro en la vida porque ya no quieres que te hagan daño, yo creo que eso fue lo que me pasó a mí durante mucho tiempo”.

