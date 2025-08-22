Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado en Los Ángeles

Lil Nas X se encuentra detenido en la Cárcel del Valle en Van Nuys. Según los registros de reclusos el Sheriff del Condado de Los Ángeles, declaró, “a su llegada, el sospechoso atacó a los agentes y fue puesto bajo custodia. Fue trasladado a un hospital local por un posible sobredosis y arrestado por agresión a un policía”.

El artista golpeó a los agentes de policía que llegaron a la zona alertados por los vecinos tras observar al cantante en calzoncillos por la calle de madrugada.

De acuerdo con los reportes, Lil Nas X de 26 años fue hospitalizado por una posible sobredosis tras andar en las calles de Los Ángeles.

El famoso fue llevado al hospital para recibir tratamiento, y tras darle el alta, fue detenido, acusado de un delito menor en la cárcel Van Nuys (California).

Horas después del arresto, TMZ publicó un video que muestra al cantante caminando por Ventura Boulevard alrededor de las cuatro de la madrugada del jueves, vistiendo ropa interior y botas.

