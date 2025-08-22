Suscríbete
¡Impostor de Justin Bieber canta en Las Vegas!

Con gafas oscuras y poca luz, logró subir al escenario y confundir hasta al DJ Gryffin

August 22, 2025 • 
Tania Franco
Justin Bieber - tuvo un impostor de las vegas

Las noches de Las Vegas suelen ser impredecibles, pero lo que sucedió recientemente en un club nocturno superó todas las expectativas: un imitador de Justin Bieber consiguió engañar a decenas de asistentes haciéndoles creer que era el verdadero cantante.

El hombre, con un gran parecido físico al artista canadiense y aprovechando la poca iluminación del lugar, logró incluso convencer al DJ invitado, Gryffin, para que lo dejara subir al escenario. Frente a un público sorprendido, interpretó el famoso tema “Sorry”, reforzando la ilusión de que se trataba del auténtico Bieber.

Los videos del momento se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo el impostor disfrutó de su momento de fama antes de ser descubierto. Además de cantar, acumuló una supuesta cuenta de 10,000 dólares en consumo dentro del club, lo que terminó generando un escándalo aún mayor.

De acuerdo con medios internacionales, una vez que el error fue identificado, el hombre fue expulsado del recinto y vetado de por vida del establecimiento. Un representante del club confirmó que todo formó parte de una artimaña cuidadosamente planeada por el imitador y su equipo.

