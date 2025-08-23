Reparten millonaria herencia de Silvia Pinal a sus familiares

Silvia Pinal habría dejado más de 10 millones de dólares en sus cuentas bancarias para heredarlos a sus tres hijos y nietos tras su muerte.

La primera actriz habría dejado 200 millones de pesos, según “Ventaneando”, la distribución de su patrimonio ya fue entregado a sus herederos.

De acuerdo con el programa, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán habrían recibido 36 millones de pesos cada uno. Además, la periodista Addis Tuñón reportó que Silvia Pinal dejó un seguro de vida, cuyo único beneficiario es Luis Enrique.

Mientras que sus nietas, Frida Sofía y Stephanie Salas habrían heredado 18 millones de pesos cada una. Michelle Salas y Camila Valero, recibirán 9 millones de pesos cada una.

También se dio a conocer que Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, habrían recibido 18 millones de pesos como herencia de su abuela.

Por otro lado, se reportó que María Elena Galindo, quien fungía como albacea de los bienes de Pinal, renunció como administradora, y dejó entrever que, posiblemente Alejandra Guzmán se quede a su cargo.

“Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad ya no puedo. Ya estoy grande”, mencionó.