Suscríbete
Entretenimiento

“Qué locura”: Jaime Camil responde al odio en redes por ir al concierto de los Aguilar en el Hollywood Bowl

El actor asegura que solo fue a apoyar a su amigo Pepe Aguilar y no entiende la polémica. Además, saludó a Ángela y Nodal después del concierto

August 22, 2025 • 
Tania Franco
Jaime Camil recibe hate por felicitar a Ángela Aguilar

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Jaime Camil se encuentra en medio de la conversación digital luego de haber asistido al concierto Los Aguilar Sinfónico en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles. El actor fue invitado por su amigo Pepe Aguilar, a quien conoce desde hace muchos años, y compartió en redes sociales su entusiasmo tras disfrutar del show en el que también brillaron Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Sin embargo, sus publicaciones desataron una ola de críticas y comentarios negativos que lo sorprendieron.

Yo puse algo de ‘gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto, felicidades Ángela’… hermano, no te puedo explicar el hate...
Jaime Camil.

Jaime Camil responde al odio tras saludar a Ángela Aguilar y Nodal

JC Olivera/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Camil destacó la calidad del espectáculo, recordando que más de 17 mil personas aplaudieron de pie las interpretaciones de Pepe, Ángela y Leonardo.

Tengo una tan avanzada edad, que ni siquiera sé qué es funado.
Jaime Camil.

Para Jaime Camil, la polémica en redes es incomprensible: asegura que su único propósito fue celebrar la música y acompañar a un gran amigo.

Mientras tanto, la conversación digital continúa, pero él se queda con la ovación del público y el recuerdo de un concierto histórico.

Jaime Camil Ángela Aguilar Chistian Nodal Pepe Aguilar
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Brad-Pitt-nueva-casa-mansion.jpg
Entretenimiento
Brad Pitt se compra mansión en Los Ángeles por 12 millones de dólares
August 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kim Cattrall habla de Sex and the city - sarah jessica parker
Entretenimiento
“Se siente como una relación tóxica”: Kim Cattrall habla de Samantha Jones, su papel de Sex & The City
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás
Entretenimiento
¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás!
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Christian Dior- Aislinn Derbez
Entretenimiento
“Era doloroso para los hijos”: Aislinn Derbez confiesa cómo la fama de Eugenio afectó su niñez
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
eric-del-castillo-enfermedad-degeneracion-macular.jpg
Entretenimiento
Eric del Castillo padece esta grave enfermedad que afecta su visión
El actor tiene degeneración macular, enfermedad que puede llevarlo a la ceguera
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sophie-turner-joe-jonas-divorcio
Entretenimiento
Sophie Turner dice que su divorcio con Joe Jonas fue como “el infierno”
Mientras Sophie rodaba su nueva película, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, su divorcio con Joe Jonas
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Drew Barrymore
Entretenimiento
“El alcohol es un veneno para mí”: Drew Barrymore se sincera acerca del peor momento de su vida
La actriz vivió un emotivo reencuentro en su programa y reveló detalles íntimos sobre el año en que decidió dejar el alcohol
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
araph-bethke-da-la-bienvenida-a-su-primer-hijo.jpeg
Entretenimiento
Arap Bethke y Anna Tazzer le dan la bienvenida a su hija Sienna
El actor y la escritora anunciaron el nacimiento de su primera hija en común
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-electrocutada.jpg
Entretenimiento
Katy Perry sufre descarga eléctrica durante su concierto
La cantante tuvo otro percance en un show de su gira “The lifestimes tour”
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez