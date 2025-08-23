“Qué locura”: Jaime Camil responde al odio en redes por ir al concierto de los Aguilar en el Hollywood Bowl

Jaime Camil se encuentra en medio de la conversación digital luego de haber asistido al concierto Los Aguilar Sinfónico en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles. El actor fue invitado por su amigo Pepe Aguilar, a quien conoce desde hace muchos años, y compartió en redes sociales su entusiasmo tras disfrutar del show en el que también brillaron Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Sin embargo, sus publicaciones desataron una ola de críticas y comentarios negativos que lo sorprendieron.

Yo puse algo de ‘gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto, felicidades Ángela’… hermano, no te puedo explicar el hate... Jaime Camil.

JC Olivera/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Camil destacó la calidad del espectáculo, recordando que más de 17 mil personas aplaudieron de pie las interpretaciones de Pepe, Ángela y Leonardo.

Tengo una tan avanzada edad, que ni siquiera sé qué es funado. Jaime Camil.

Para Jaime Camil, la polémica en redes es incomprensible: asegura que su único propósito fue celebrar la música y acompañar a un gran amigo.

Mientras tanto, la conversación digital continúa, pero él se queda con la ovación del público y el recuerdo de un concierto histórico.