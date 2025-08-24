Suscríbete
Entretenimiento

“Becoming Madonna” la historia que revela los orígenes de la reina del pop

El documental dirigido por Michael Odgen llega a Universal+ para descubrir a la mujer que hizo historia en la música

August 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
madonna-documental.jpg

Getty

Madonna se ha convertido en un referente para la industria musical. La cantante representa la imagen de la rebeldía hecha música y se ganó un lugar en la industria liderada por hombres décadas atrás.

El documental que llegará el 23 de agosto abordará la historia de Madonna desde que tenía 19 años, cuando llegó a Nueva York con la determinación de vivir la cultura pop.

Con Becoming Madonna, Michael ofrece un retrato íntimo de los años que forjaron a la reina del pop, así como de conocer a la mujer que se atrevió a ser ella misma, desafiando el conservadurismo, abrazando a la comunidad LGBT+ y colocando al feminismo en el centro de su agenda y de la cultura pop.

Helen Carr, investigadora y fan de Madonna fue pieza fundamental para este documental que narra el inicio de la leyenda de la famosa en un trabajo audiovisual centrado en los primeros años de ascenso a la fama de la artista qie debutó con el disco que revolucionaría el género pop: Like a Virgin.

Madonna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
