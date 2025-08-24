Tragedia en el set de Emily en París, asistente muere en pleno rodaje de la serie

Diego Borella, asistente de dirección, falleció repentinamente en pleno rodaje de la serie, tras colapsar mientras se preparaba para complementar la grabación de la serie en Venecia.

De acuerdo con algunos medios, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli, y a pesar de la llegada de los servicios médicos, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Los médicos hicieron intentos para reanimarlo, pero al final “todos los esfuerzos resultaron infructuosos”, declaró el servicio de salud local de Venecia.

Según medios italianos, Borella murió a causa de un infarto fulminante que le arrebató la vida en instantes. Por este motivo, se pausó de manera inmediata la grabación de la serie Emily In París que próximamente estrenará su quinta temporada el 18 de diciembre de este año.

Sin embargo, el medio italiano Messaggero señaló que el rodaje se reanudó el sábado 23 de agosto, apenas dos días después de la tragedia.

Diego Borella era originario de Venecia, lugar donde se llevaban a cabo las grabaciones de la serie. Diego tenía una gran carrera en el cine y la televisión. Trabajó en la producción audiovisual, y en el ámbito de las artes visuales y la literatura.