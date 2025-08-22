Suscríbete
Así fue el romance de Ángela Aguilar con Josh Ball, jugador de la NFL acusado de violencia

La cantante tuvo una relación con el jugador de futbol americano antes de andar con Nodal

August 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Josh Ball fueron novios en 2023; aunque la cantante nunca confirmó oficialmente la relación, un programa de televisión afirmó que Josh no podía ocultar su interés en ella, publicando mensajes en sus redes sociales que dejaban entrever su cercanía.

Por su parte, Ángela Aguilar optó por mantener su relación en secreto, aunque hasta ahora decidió romper el silencio con Adela Micha y confirmar que había tenido una relación con un jugador de futbol americano.

Ángela calificó su relación con Josh Ball como “muy difícil y tormentosa”. En sus palabras, la relación fue una de las razones por las cuales comenzó a escribir canciones de desamor.

“Yo andaba con un jugador de futbol americano... me dio mucha fuerza para escribir estas de desamor”, dijo Ángela a Adela sobre su experiencia en dicha relación que se destapó por Chisme No Like, luego de que el futbolista publicara una historia en su cuenta de Instagram.

Su pasado amoroso con la cantante mexicana Ángela Aguilar ha resurgido en redes sociales, junto con las acusaciones de violencia física de su exnovia que marcaron el historial del actual integrante de los New Orleans Saints.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
