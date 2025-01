Quién Julián Tello, el niño con parálisis cerebral que protagoniza ‘Los dos hemisferios de Lucca’

La historia de Julián Tello ha conmovido al público desde su primer salto a la gran pantalla. Con tan solo 11 años, este niño, que nació con parálisis cerebral, consiguió el papel principal en la cinta “Los dos hemisferios de Lucca” . El filme, que llega a Netflix este 31 de enero, narra las dificultades y logros diarios a los que se enfrenta un niño con parálisis cerebral severa, en una historia inspiradora de amor, resiliencia y de la búsqueda de terapias revolucionarias.

¿Cómo logró Julián Tello el papel principal en la película?

Su camino para llegar al set comenzó cuando los productores de la adaptación cinematográfica del libro de Bárbara Anderson anunciaron que buscaban a un niño con parálisis cerebral para encarnar al joven protagonista.

La premisa era clara: encontrar a alguien que al interpretar el rol pudiera transmitir la autenticidad y la fuerza de la historia que se narra en la novela original. Entre más de 200 aspirantes con condiciones de parálisis cerebral, Julián Tello destacó por su talento actoral, su energía y su historia de determinación para superar todos los pronósticos médicos.

Desde pequeño, recibió terapias para mejorar su movilidad y su capacidad de comunicarse. Pese a que le advirtieron que no podría caminar sin ayuda, él probó lo contrario, para dejar en claro que “el no se puede” no figura en su vocabulario. Precisamente esa actitud lo impulsó a presentarse a la audición, convencido de su potencial. El equipo detrás de la película quedó impresionado con su forma de expresarse y con la naturalidad con la que entendía las escenas más desafiantes.

¿Por qué la historia de Julián Tello cautivó a los creadores de la película?

La guionista y el equipo de producción liderado por la directora Mariana Chenillo querían reflejar el trasfondo verdadero de una familia que lucha contra las barreras impuestas por la parálisis cerebral. El libro en que se basa la película, escrito por la periodista Bárbara Anderson, ejemplifica esa búsqueda infatigable de opciones médicas y tratamientos nuevos. Encontrar a un actor que viviera en carne propia esa realidad era esencial para el realismo de la narración.

En la cinta, Julián interpreta a Lucca, un niño que se somete a una terapia experimental para potenciar las conexiones neuronales de su cerebro. Este concepto resonó con la propia experiencia de Julián, quien también tuvo que sortear obstáculos médicos y sociales. Su convicción de que las personas con discapacidad pueden alcanzar lo que se propongan terminó por inspirar a todos los involucrados en la filmación.

¿Cómo fue la experiencia de rodaje para Julián?

Julián describe el rodaje como un reto que implicó, además de actuar, adaptarse a las exigencias técnicas de un personaje que en la ficción tiene crisis epilépticas y complicaciones motoras más severas que las suyas. Hubo escenas especialmente difíciles, como una donde su personaje sufre un ataque en una alberca y otra en la que debía mostrar gran dolor físico. Aun así, recuerda con cariño la camaradería que forjó con el elenco, en particular con Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, quienes interpretan a sus padres y con quienes solía compartir comidas y bromas.

La producción se trasladó a ciudades de la India durante diez días, un escenario fundamental para la trama, puesto que la terapia que podría cambiar la vida de Lucca se encuentra en aquel país. Durante esta travesía, Julián convivió con el equipo, enfrentó jornadas de grabación intensas y se permitió conocer al médico que aparece en la historia real.

¿Qué planes tiene Julián Tello para su futuro?

Pese a estar cursando el cuarto grado de primaria, Julián sueña con seguir actuando y, a la par, formarse como narrador deportivo. Dice admirar a figuras reconocidas de la televisión y del fútbol, como Enrique Bermúdez, Christian Martinolli, Luis García, Fernando Beltrán y Javier “Chicharito” Hernández. No oculta su afición por las Chivas de Guadalajara y su gusto por la música de Peso Pluma, lo que demuestra que, como cualquier otro niño, combina sus deberes académicos con sus pasiones.

Él mismo afirma que participar en “Los dos hemisferios de Lucca” lo motiva a seguir buscando papeles que incluyan la discapacidad. Confía en que su trabajo servirá para que más historias con protagonistas con alguna condición de salud ganen espacio en el cine y la televisión. Su meta es que se visibilice que la vida con parálisis cerebral no tiene por qué ser un obstáculo para lograr los sueños.

¿De qué trata “Los dos hemisferios de Lucca”?

La trama se centra en Lucca, un niño con parálisis cerebral severa que, ante el desconsuelo de sus padres por no encontrar soluciones viables en su país, le llevan a la India con toda su familia para someterse a una terapia experimental.

El filme retrata el amor incondicional de una madre (encarnada por Bárbara Mori) que no se rinde ante los diagnósticos negativos y que está dispuesta a todo para mejorar la calidad de vida de su hijo. La historia hace hincapié en temas como la inclusión, los derechos de las personas con discapacidad y la fortaleza que puede generar el apoyo familiar.

¿“Los dos hemisferios de Lucca” es una historia real?

El filme está inspirado en el libro homónimo escrito por la periodista Bárbara Anderson, quien relata la experiencia real de su familia cuando su hijo, nacido con parálisis cerebral, requirió tratamientos innovadores. La obra transfiere testimonios de los viajes que la familia emprendió en búsqueda de ayuda, las barreras económicas y médicas que enfrentaron y el optimismo que los llevó a descubrir métodos poco convencionales para la rehabilitación.

La versión cinematográfica conserva la esencia de esos hechos, pero incorpora elementos dramáticos para crear una narrativa que atrape al espectador, mostrar el recorrido, tanto físico como emocional, de quienes luchan por una esperanza de recuperación.

¿Qué pasó con Lucca en la vida real?

Tras la publicación del libro, la familia siguió un largo proceso de terapias que incluyeron procedimientos experimentales. De acuerdo con declaraciones de la propia Bárbara Anderson, la mejoría de su hijo fue notoria gracias a la intervención del doctor Kumar en la India. El caso de Lucca despertó interés mediático, ya que simboliza las grandes posibilidades que se abren cuando se buscan tratamientos fuera de los métodos tradicionales y se lucha por encontrar soluciones a pesar de los pronósticos adversos.

¿Cuál es el elenco de “Los dos hemisferios de Lucca”?

La adaptación cinematográfica está dirigida por Mariana Chenillo y cuenta con las actuaciones de Bárbara Mori y Juan Pablo Medina como los padres de Lucca. Julián Tello interpreta al joven protagonista que enfrenta las condiciones de la parálisis cerebral. El reparto incluye también a Ari Brickman, Danish Hussain y Samuel Pérez, entre otros. Con escenarios filmados en la Ciudad de México y en varias regiones de la India, la película combina drama y esperanza, aportando un mensaje de valentía y perseverancia.

El estreno de “Los dos hemisferios de Lucca” a Netflix, fijada para el 31 de enero, representa para Julián Tello su gran oportunidad en el mundo del espectáculo, junto a la posibilidad de demostrar, ante millones de espectadores, que los niños con parálisis cerebral pueden alcanzar sus sueños, romper barreras y conmover a la audiencia con su talento y autenticidad.