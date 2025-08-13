Suscríbete
Entretenimiento

“Literalmente estaba viviendo la vida de una showgirl": la historia detrás del nuevo álbum de Taylor Swift

Entre conciertos, vuelos intercontinentales y sesiones creativas en Europa, Taylor Swift revela cómo nació su más reciente proyecto musical

August 13, 2025 • 
Tania Franco
Nuevo álbum de Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Taylor Swift

Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar The Life of a Showgirl, un disco que escribió y produjo mientras estaba en plena gira europea de The Eras Tour. “Estaba trabajando en él mientras estaba en Europa, en la gira”, confesó la cantante, asegurando que la experiencia fue tan intensa como inspiradora.

El reto de crear entre escenarios y aeropuertos

Mientras interpretaba sus grandes éxitos frente a miles de personas, Taylor aprovechaba sus días libres para volar a Suecia y continuar con la producción del álbum.

Daba tres shows seguidos, tenía tres días libres, volaba a Suecia, regresaba a la gira… y seguía trabajando en esto.
Taylor Swift.

A pesar del agotamiento físico que suponía este ritmo, la artista confesó que se sentía “mentalmente estimulada y emocionada” por estar creando.

Vivir la vida de una showgirl

El título del álbum no es casualidad: The Life of a Showgirl refleja la vida que Taylor estaba viviendo en ese momento, una mezcla de glamour, trabajo incansable y pasión por la música.

Literalmente estaba viviendo la vida de una showgirl… por eso lo llamé así.
Taylor Swift.

Este nuevo material promete mostrar a una Taylor Swift en su faceta más versátil y resiliente, capaz de transformar el cansancio en arte y de capturar en canciones la energía única de su vida sobre los escenarios y detrás de ellos.

Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
georgina-rodriguez-anillo-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez tiene el anillo de compromiso más caro, le siguen Beyoncé y JLO
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brooklyn-beckham-nicola-peltz-renovacion-de-votos.jpeg
Entretenimiento
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a casarse sin invitar a sus padres ni a sus hermanos
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-se-reunira-con-belinda.jpg
Entretenimiento
Cazzu revela que se reunirá con Belinda
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
travis-kelce-taylor-swift.jpg
Entretenimiento
Travis Kelce habla de su amor por Taylor Swift: “somos dos personas enamoradas”
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston abre su corazón sobre la muerte de Matthew Perry
La actriz abordó la pérdida de su amigo y compañero de Friends
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dakota johnson-antonio-banderas.jpg
Entretenimiento
Dakota Johnson sobre su padrastro Antonio Banderas: “Cambió nuestras vidas”
La actriz de 35 años resaltó la presencia del malagueño en su vida cuando ella tenía seis años
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-inti-pension-nodaljpg
Entretenimiento
Cazzu confiesa que considera injusta la pensión que Nodal da a Inti
La cantante argentina llegó a un acuerdo con el papá de su hija pero considera que no es la cantidad justa porque la manutención de su hija es elevada
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-anillo.jpg
Entretenimiento
Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez
La joya, con un diamante central de dimensiones extraordinarias ha captado la atención por su tamaño y lujo
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift saca The Life of a show girl
Entretenimiento
Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja
La cantante pone fin a los rumores y presenta su nuevo álbum, que marcará el inicio de una vibrante era dominada por el color naranja
August 11, 2025
 · 
Tania Franco