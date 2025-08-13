“Literalmente estaba viviendo la vida de una showgirl": la historia detrás del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar The Life of a Showgirl, un disco que escribió y produjo mientras estaba en plena gira europea de The Eras Tour. “Estaba trabajando en él mientras estaba en Europa, en la gira”, confesó la cantante, asegurando que la experiencia fue tan intensa como inspiradora.

El reto de crear entre escenarios y aeropuertos

Mientras interpretaba sus grandes éxitos frente a miles de personas, Taylor aprovechaba sus días libres para volar a Suecia y continuar con la producción del álbum.

Daba tres shows seguidos, tenía tres días libres, volaba a Suecia, regresaba a la gira… y seguía trabajando en esto. Taylor Swift.

A pesar del agotamiento físico que suponía este ritmo, la artista confesó que se sentía “mentalmente estimulada y emocionada” por estar creando.

Vivir la vida de una showgirl

El título del álbum no es casualidad: The Life of a Showgirl refleja la vida que Taylor estaba viviendo en ese momento, una mezcla de glamour, trabajo incansable y pasión por la música.

Literalmente estaba viviendo la vida de una showgirl… por eso lo llamé así. Taylor Swift.

Este nuevo material promete mostrar a una Taylor Swift en su faceta más versátil y resiliente, capaz de transformar el cansancio en arte y de capturar en canciones la energía única de su vida sobre los escenarios y detrás de ellos.