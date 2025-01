Quién es Geoffrey Giuliano, el actor que sufrió una ‘extraña maldición’ después de ser un VIP del ‘Juego del calamar’

La exitosa serie surcoreana “ Juego del Calamar ” (Squid Game), estrenada en 2021 a través de Netflix, impulsó la carrera de numerosos actores a la fama global, incluyendo los enigmáticos VIP. Sin embargo, algunos de ellos no han corrido con la mejor de las suertes. Es el caso de Geoffrey Giuliano, un artista con una trayectoria peculiar que incluye la interpretación de un personaje en la célebre ficción y que vivió un accidente realmente aterrador, incluso algunos aseguran que ha caído víctima de una “extraña maldición”.

¿Por qué es tan famoso Geoffrey Giuliano en el Juego del Calamar?

Dentro de la trama de Juego del Calamar, Giuliano dio vida a uno de los enigmáticos “VIP” , millonarios que disfrutan de los juegos mortales como si fueran un espectáculo deportivo. En concreto, interpretó al “VIP #4”, cuya presencia desató la ira y el desconcierto de muchos fanáticos de la serie. Estas figuras encarnan el lado más crudo y despiadado del mundo, movidos por la curiosidad y el morbo de presenciar la lucha a muerte de los participantes a cambio de millonarias recompensas.

Para Giuliano, participar en el “Juego del Calamar” representó un salto importante a la fama internacional, después de años actuando en diversas producciones. Sin embargo, la popularidad se vio acompañada de un suceso funesto que muchos han catalogado como una “maldición” ligada a su paso por la serie.

¿Quién es Geoffrey Giuliano?

Geoffrey Giuliano nació el 11 de septiembre de 1958 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos. Aunque gran parte del público lo reconoce por su participación en Juego del Calamar (2021), su carrera abarca mucho más que ese papel. Además de actor, Giuliano es escritor de numerosas biografías sobre estrellas de la música rock, en especial sobre los Beatles.

Ha desempeñado diversos roles secundarios en cintas como “Estación Zombie 2: Península” (2020) o “El especialista: La resurrección” (2016). Asimismo, es conocido por su personalidad controversial y por las polémicas declaraciones que ha emitido respecto a artistas como Paul McCartney o George Harrison, quienes han reaccionado fuertemente contra él en ocasiones.

¿Cómo ocurrió el impactante accidente con la motosierra?

El extraño episodio que sacudió la vida de Geoffrey Giuliano tuvo lugar en Pattaya, Tailandia, donde posee una residencia. Durante unas obras de renovación en su domicilio, un trabajador dejó caer de forma accidental una motosierra en funcionamiento. El artefacto terminó por impactarse contra uno de los pies del actor, para ocasionarle la amputación de dos dedos.

Giuliano fue trasladado de inmediato a un hospital de Bangkok. Allí se sometió a intervenciones quirúrgicas para intentar reconstruir la zona afectada. En un video que el actor compartió posteriormente, confesó haberse quedado atónito tras el accidente.

“Agarré mis dedos, los envolví y corrí al hospital”, relató. También admitió haber sentido un dolor “inimaginable”, mucho peor que cualquier situación que hubiera vivido en los sets de filmación.

¿Qué hay detrás de su carrera como autor y su polémica relación con los Beatles?

Antes de participar en “Juego del Calamar”, Geoffrey Giuliano era conocido por sus actividades como actor y, sobre todo, por su labor de escritor de biografías de varias leyendas de la música rock. En su haber se encuentran numerosos libros sobre los Beatles, como Dark Horse: The Private Life of George Harrison (1990) y Blackbird: The Life and Times of Paul McCartney (1991).

Sus publicaciones, no obstante, generaron controversia. Olivia Harrison, viuda de George Harrison, llegó a criticar con dureza el trabajo de Giuliano, acusándolo de “hurgar en los restos” de las superestrellas.

Del mismo modo, su biografía de John Lennon, Lennon in America, fue tachada de “sensacionalista”, pues se basaba —según él— en diarios y cintas de audio entregados por el cantante estadounidense Harry Nilsson, un hecho que varias personas cercanas al entorno de Lennon pusieron en duda.

Pese a las polémicas, Giuliano no dejó de publicar y, con los años, se fue forjando una reputación como autor de títulos que exploran la vida de artistas británicos. Sus declaraciones, a menudo incisivas, le ganaron la enemistad de fanáticos y de algunos integrantes del círculo íntimo de los Beatles.

¿Qué otros trabajos ha realizado Geoffrey Giuliano en cine y TV?

Además de su rol como VIP en el Juego del Calamar, Geoffrey Giuliano ha aparecido en varias producciones:



Estación Zombie 2: Península (2020): una cinta surcoreana de terror y acción en la que Giuliano tuvo un papel secundario.

(2020): una cinta surcoreana de terror y acción en la que Giuliano tuvo un papel secundario. El especialista: La resurrección (2016): conocida internacionalmente como Mechanic: Resurrection, esta película de acción contó con la participación de Jason Statham, Jessica Alba y Tommy Lee Jones.

(2016): conocida internacionalmente como Mechanic: Resurrection, esta película de acción contó con la participación de Jason Statham, Jessica Alba y Tommy Lee Jones. Scorpion King 3 y el drama de época Vikingdom: en ambos tuvo roles que lo acercaron al público asiático.

Asimismo, Giuliano volvió a participar en el universo de “Squid Game” en “El juego del calamar: El desafío”, reality show que Netflix estrenó recientemente y que también generó polémica por denuncias de lesiones y condiciones precarias de algunos concursantes.

¿Quiénes son los VIP en el “Juego del Calamar”?

En la serie original de Netflix, los VIP representan a una élite de multimillonarios que patrocinan y contemplan los juegos más macabros como forma de entretenimiento. Cubiertos con extravagantes máscaras doradas, disfrutan ver a los concursantes arriesgar sus vidas para ganar un premio en efectivo gigantesco. Su presencia en la trama sirve para exponer la deshumanización y la codicia que puede gobernar a la sociedad, más allá de la cultura o el estatus económico.

El papel de Giuliano como uno de estos VIP ayudó a subrayar la mirada cruel e inhumana que caracteriza a estos personajes, quienes apuestan, celebran y se divierten con el sufrimiento ajeno, sin mostrar un ápice de remordimiento.

¿Cuántas temporadas y cuántos episodios tiene el “Juego del Calamar”?

El Juego del Calamar cuenta, hasta la fecha, con dos sola temporadas compuesta por un total de 16 episodios. Estrenada en septiembre de 2021, la primera temporada tiene nueve episodios, mientras que la temporada 2, estrenada el 26 de diciembre de 2024, está compuesta por siete episodios.

La primera temporada presentó la impactante premisa de los juegos letales, mientras que la segunda profundizó en las repercusiones emocionales y sociales que enfrentan los participantes sobrevivientes.

Esta serie de Netflix se convirtió en un fenómeno mundial en cuestión de días, al romper récords de audiencia en la plataforma y generar debates sobre sus escenas explícitas y su crítica social.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada del “Juego del Calamar”?

La tercera y última temporada del “Juego del Calamar” se estrenará durante el 2025, según palabras de su autor, Hwang Dong, y de su protagonista, el actor coreano Lee Jung-jae.