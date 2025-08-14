Suscríbete
Taylor Swift: Estas son las 12 canciones de su nuevo disco

La cantante lanzó la portada, el tracklist y la fecha de estreno de su nuevo álbum “The Life Of a Showgirl”

August 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-canciones-nuevo-album.jpeg

Taylor Swift sorprendió con el próximo lanzamiento de su álbum de estudio “The Life Of a Showgirl” el 03 de octubre. La famosa cantante dio a conocer la feliz noticia en el podcast de su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce.

La cantante dijo que escribió y grabó gran parte del disco mientras estaba de gira The Eras Tour en Europa. Este álbum es el número 12 de la carrera de la famosa, y es especial porque contará con una colaboración única junto a Sabrina Carpenter en la canción que da título al disco.

“Mientras estaba de gira, también estaba trabajando. Me sigue sorprendiendo pensar que lo hice en medio de todo eso. Me encanta, me encanta muchísimo. Amo la música. Podía dar tres shows seguidos, luego tenía tres días libres y volaba a Suecia para trabajar en esto antes de regresar a la gira. En ese punto estaba físicamente agotada, pero mentalmente estimulada y emocionada de estar creando”, contó y añadió entre risas, “literalmente estaba viviendo la vida de una showgirl... por eso lo llamé así. Lo clavé”.

Este disco llega después del éxito de The Tortured Poets Department, lanzado en abril de 2024 y expandido horas después a la versión doble The Anthology, que se convirtió en el álbum más vendido del año.

En una reciente publicación, la cantante Taylor Swift dio a conocer los nombres de los 12 temas de su duodécimo álbum de estudio.

  • The fate of ophelin
  • Elizabeth Taylor
  • Opatite
  • Father Figure
  • Eldest Daugther
  • Ruin the friendship
  • Actually romantic
  • Wi$h Li$t
  • Wood
  • Caceled!
  • Honey
  • The Life of a Showgirl
