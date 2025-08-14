Mía Rubín se sincera sobre la posibilidad de ser madre

Mía Rubín explicó la razón por la que no quiere ser mamá por ahora, así lo contó tras ser cuestionada sobre la posibilidad de formar una familia con su novio, el rejoneador Tarik Othón, con quien inició una relación a finales de mayo de 2023.

Mía explicó que está disfrutando de su noviazgo y que no tiene prisa en dar el siguiente paso en su relación, incluso mencionó que prefiere esperar a cuando llegue el momento de entregarse por completo a la maternidad.

Durante un encuentro con la prensa, Mía Rubín dio detalles a los reporteros que le preguntaron sobre las declaraciones de su madre, la conductora Andrea Legarreta, quien ha expresado públicamente su deseo de convertirse en abuela.

La hija de Erik Rubín contó, “no, no quiero ser mamá tan joven, pero la verdad es que sí quiero tener una familia sí quiero tener a mis hijos, quiero ser una mamá presente”, explicó la joven cantante y actriz que sigue construyendo su propio camino en el medio.

En este sentido, puntualizó que tiene muy claro que por ahora su prioridad es enfocarse en sus proyectos profesionales.

“Mi mamá ya quiere ser abuela, obviamente quiere ser abuela porque ama a los niños, yo amo también a los niños, y quiero ser mamá en algún punto, pero no quiero ser una mamá a medías, quiero ser una mamá que esté ahí para mis hijos. Y yo ahorita teniendo un hijo, no es viable esa posibilidad”, aseguró.