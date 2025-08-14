Suscríbete
Entretenimiento

Leticia Calderón habla de su reencuentro con su ex Juan Collado: “está feliz”

La actriz se reencontró con el abogado, quien vio a sus hijos en España

August 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
leticia-calderon-juan-collado.jpeg

Leticia Calderón contó que a pesar de su divorcio, mantiene una buena relación y convivencia familiar con Juan Collado por el bien de sus hijos Luciano y Carlo.

La intérprete contó que viajó a España para reencontrarse con su exesposo y convivir en familia como no lo hacían hace mucho tiempo debido a que el abogado estuvo en prisión.

La famosa artista habló de cómo fueron las vacaciones en España, país en el que ahora vive Juan Collado, quien después de un largo tiempo pudo volver a convivir con sus hijos.

“Sí, lo vimos allá y mis hijos, felices. Él está bien, está contento, está feliz. Fue un viaje familiar muy hermoso, estuvo mamá, estuvo papá, estuvieron los hijos, comimos, platicamos, nos reímos, la pasamos increíble y eso, fue un viaje familiar”, expresó.

En este sentido, Leticia Calderón dijo estar contenta de que sus hijos puedan convivir con su padre. “No te voy a decir que en su momento me dolió y que, en su momento, fue obviamente un escándalo, una cuestión mediática muy dura para mí, evidentemente... yo siempre he propiciado que mis hijos vean a su papá, una de las cosas que yo le reclamo a Juan, a mí no me importa la mensualidad, ese tipo de convenios que se hacen, yo no quise nada, afortunadamente yo trabajo, pero sí le dije: ‘quiero que veas a tus hijos, velos’, esa era mi pelea con él, por una u otra razón, no podía, no lo hacía”, explicó.

“Por eso es que ahora, el llevarnos bien todo el tiempo y el mantener mi verdad de toda la vida me ha dado pie a que las cosas se acomoden, el tiempo ha sido mi mejor aliado y eso, finalmente nunca le hablé mal a mis hijos de su padre, ya les dije: ‘es su papá, lo tienen que respetar, el cariño se gana’. Mis hijos adoran a su papá, les gusta estar con él, lo voy a decir abiertamente y honestamente, no se conocen demasiado, no hay una conexión como la hay conmigo, pero estos días que pasamos con él fue muy lindo”, mencionó.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
