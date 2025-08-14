Christian Nodal revela que tuvo una “boda espiritual” con Ángela Aguilar en Roma

Christian Nodal habló por primera vez sobre su ruptura con Cazzu y la manera en la que se dio su romance con Ángela Aguilar, con quien se casó en Roma a pocos días de terminar su relación con la madre de su hija Inti.

Los cantantes se casaron en un viaje por Italia, a solo una semana del anuncio de la ruptura con Cazzu, previo a la ceremonia civil.

En entrevista con Adela Micha, Nodal dijo que su romance con Ángela comenzó en pandemia, cuando grabaron la canción “Dime Como Quieres”. El cantante se enamoró del talento y la belleza de la famosa artista.

“Siempre la vi súper bella, talentosa, no existía un coqueteo, todo pasó en la pandemia. Cuando le envíe la canción a mi suegro, la de “Dime como quieres”, ahí surgió el romance”, explicó, no obstante, la relación quedó en el olvido por cuatro años. En este periodo, entabló un noviazgo con Belinda y al finalizar, comenzó una relación con Cazzu, tiempo en el que no volvió a tener contacto con Ángela. El cantante explicó que comenzó a salir con la hija de Pepe el 14 de mayo, dos semanas después de que decidió formalizar la relación con una ceremonia.

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Terminando un evento en Ensenada le dije: vámonos de aquí, quiero caminar contigo de la mano, pero que no te tomen fotos. Toda experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Me sentí vivo y más feliz... Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”.

Nodal comentó que todo fluyó, que cuando habló con Pepe lo hizo para pedirle que le permitiera andar con Ángela.

El viaje a Roma sucedió luego del concierto que dio en Ensenada y tomó la decisión de casarse cuando iban en el vuelo.

De acuerdo con el cantante, su decisión de casarse con Ángela fue espontánea, sin haberlo planeado, simplemente en ese viaje a Roma decidió casarse con ella

“En el avión dije es ella, es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir, entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”.

Por otro lado, aseguró que Cazzu ya sabía de su boda con Ángela Aguilar. “Mi ex mencionó que ella se enteró con el público. Sabía de la boda, ya sabía que estaba casado, que me casé, ya sabía. Yo le avisé, le estaba diciendo: ‘oye voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar y prefiero decírtelo yo por aquí”.

“Lo entendió, no hubo rollo no sé cómo lo acomodó su corazón, a lo que entiendo, no muy bien”.