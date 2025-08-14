Christian Nodal revela si luchará por la custodia de su hija Inti

Christian Nodal fue cuestionado sobre los acuerdos que tiene con Cazzu sobre su hija en común, y si quería que la menor viviera con él.

Nodal respondió que por el bien de su hija se están poniendo de acuerdo los abogados para definir la situación en la que vivirá Inti.

“Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella o de ella para mí. Ahorita están los abogados poniéndose de acuerdo, porque ella y yo ya no pudimos ponernos de acuerdo. Esto es por el bien de mi hija”, explicó.

En este sentido, Nodal aclaró que no está pidiendo que la pequeña Inti viva con él y Ángela Aguilar.

“No, no estoy pidiendo, estoy consciente que en algún momento tendrá la suficiente edad para compartir entre los dos”, puntualizó.

Además, recordó el momento en que Cazzu le dio la noticia de que estaba embarazada de su primogénita. “Se me revolvió todo, era en Japón. Le llamé a mi familia, no estaba pasando por un buen momento la relación pero eso le dio el motor. Yo estaba de voy a ser papá”.

Hace unos días, Cazzu dijo a la prensa sobre la manutención que recibe de Nodal para su hija. “No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, precisó demostrando su inconformidad con la cantidad ya que los gastos de la pequeña son elevados, aunque dijo sentirse tranquila porque ella trabaja para pagar lo que necesite su hija.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.