Suscríbete
Personalidades

De qué murió la mamá de Jeff Bezos

Este jueves se dio a conocer la muerte de Jacklyn Gise Bezos a los 78 años tras una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy

August 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mama-de-jeff-bezos-murio.jpeg

El fundador de Amazon, Jeff Bezos expresó en sus redes sociales, “sé que sintió nuestro amor en esos últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de estar en su vida. La llevaré en mi corazón para siempre”.

El empresario pidió que su legado se honre con actos de amabilidad o apoyo a organizaciones benéficas.

Jacklyn, murió en su residencia de Miami en paz, rodeada de sus seres queridos. El anuncio estuvo acompañado por un extenso homenaje que la describió como “el verdadero significado de la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”, valores que transmitió a su familia y a su círculo cercano.

Además, resaltaron que “dedicó su vida a su familia y volcó su corazón en criar a sus hijos con compasión, paciencia y sabiduría. “Su vida adulta comenzó un poco antes cuando se convirtió en madre a los 17 años. No debió ser fácil, pero hizo lo posible. Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, cuidar y nutrir”.

Nacida en Washington, Jacklyn tuvo a su primer hijo a los 17 años, poco después se casó con Ted Jorgensen, padre biólogico de Jeff, de quien se divorció cuando Bezos tenía 17 meses.

Su vida cambió al conocer a Miguel Bezos, un inmigrante cubano con quien se casó en 1968. Mike adoptó a Jeff y juntos criaron a sus hijos Mark y Cristina.

La familia informó que Jackie tenía un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy desde 2020. La enfermedad que sufrió era cerebral y le causó problemas con el pensamiento, el movimiento, la conductora y el estado de ánimo. Bezos compartió que su madre se fue arropada por sus seres queridos, incluyendo su esposo Mike Bezos.

Más allá de su rol como madre y abuela, Jackie Bezos fue una promotora de la educación a los 45 años retomó sus estudios y obtuvo su licenciatura con honores en Psicología en la Universidad Saint Elizabeth, Nueva Jersey. En el año 2000, fundó junto a su familia la Bezos Family Foundation, una organización dedicada a la promoción del aprendizaje temprano.

Jeff Bezos
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
irina-shayk-cristiano-ronaldo.jpg
Personalidades
Así fue el romántico noviazgo de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk que duró 5 años
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-irina-shayk-parejas.jpg
Personalidades
Ellas fueron las novias de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-carlos-actor-murio.jpeg
Personalidades
Murió famoso actor de “Rosario Tijeras” a los 38 años
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
rafael-nadal-segundo-hijo.jpg
Personalidades
Rafa Nadal y Mery Perelló le dan la bienvenida a su segundo hijo
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
saul-canelo-alvarez-fernanda-gomez-hija-eva-victoria.jpg
Personalidades
Saúl “Canelo” Álvarez celebra el nacimiento de su hija Eva Victoria
El pugilista mexicano y su esposa Fernanda Gómez le dieron la bienvenida a su segunda hija en común
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Teen Choice Awards 2014 - Inside
Personalidades
¡Famosos que parecen gemelos! Estas celebridades tienen un parecido increíble
De Katy Perry y Zooey Deschanel a Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan, estos famosos podrían pasar por hermanos
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
Pandora & Flans - Inesperado Tour
Personalidades
Pandora, homenajeadas en los Latin GRAMMY 2025 junto a leyendas de la música latina
Serán celebradas el 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas, durante la Semana del Latin GRAMMY.
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-08-05 at 10.07.01 PM.jpeg
Personalidades
Gabriela Real, la diseñadora detrás de Chakra Studio nos habla de su emprendimiento
Con visión y propósito, Gabriela reinventa el diseño mexicano al fusionar estética, escenografía y armonía energética
August 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paola-espinosa-rommel-pacheco-relacion.jpg
Personalidades
Revelan que Paola Espinosa fue obligada a mantener romance con Rommel Pacheco
Iván García, la actual pareja de Espinosa contó que la entrenadora Ma Jin forzaba a Paola a estar con Rommel para que no se deprimiera
August 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez