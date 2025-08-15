De qué murió la mamá de Jeff Bezos

El fundador de Amazon, Jeff Bezos expresó en sus redes sociales, “sé que sintió nuestro amor en esos últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de estar en su vida. La llevaré en mi corazón para siempre”.

El empresario pidió que su legado se honre con actos de amabilidad o apoyo a organizaciones benéficas.

Jacklyn, murió en su residencia de Miami en paz, rodeada de sus seres queridos. El anuncio estuvo acompañado por un extenso homenaje que la describió como “el verdadero significado de la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”, valores que transmitió a su familia y a su círculo cercano.

Además, resaltaron que “dedicó su vida a su familia y volcó su corazón en criar a sus hijos con compasión, paciencia y sabiduría. “Su vida adulta comenzó un poco antes cuando se convirtió en madre a los 17 años. No debió ser fácil, pero hizo lo posible. Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, cuidar y nutrir”.

Nacida en Washington, Jacklyn tuvo a su primer hijo a los 17 años, poco después se casó con Ted Jorgensen, padre biólogico de Jeff, de quien se divorció cuando Bezos tenía 17 meses.

Su vida cambió al conocer a Miguel Bezos, un inmigrante cubano con quien se casó en 1968. Mike adoptó a Jeff y juntos criaron a sus hijos Mark y Cristina.

La familia informó que Jackie tenía un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy desde 2020. La enfermedad que sufrió era cerebral y le causó problemas con el pensamiento, el movimiento, la conductora y el estado de ánimo. Bezos compartió que su madre se fue arropada por sus seres queridos, incluyendo su esposo Mike Bezos.

Más allá de su rol como madre y abuela, Jackie Bezos fue una promotora de la educación a los 45 años retomó sus estudios y obtuvo su licenciatura con honores en Psicología en la Universidad Saint Elizabeth, Nueva Jersey. En el año 2000, fundó junto a su familia la Bezos Family Foundation, una organización dedicada a la promoción del aprendizaje temprano.

