Nodal confiesa que él terminó a Belinda y a Cazzu: “no es placentero decirlo, pero sí”

El intérprete de regional mexicano reconoció que él quien decidió poner fin a sus relaciones

August 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Belinda le mostró su apoyo a Cazzu por su nueva canción

Christian Nodal reconoció con Adela Micha que fue él quien puso fin a sus relaciones con Belinda y Cazzu, dos de las famosas con las que tuvo una relación mediática.

El artista relató que su primera relación sentimental ocurrió a los 14 años, por lo que fue una experiencia que lo marcó profundamente.

“Me tronó, es la única persona que me ha tronado”, dijo Nodal, revelando que fue él quien terminó sus relaciones con las famosas Belinda y Cazzu.

“También nace del amor al separarse, viene del amor, porque es bien mutuo, cuando algo no está funcionando, cuando no da para más”, aseguró el famoso.

“Fue la única relación que lo trono a él y le lloró seis meses”, dijo la periodista subrayando el impacto que tuvo en su vida sentimental el primer desamor que sufrió.

Además, compartió sobre su forma de ser, “la gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Estar enamorado es complicado”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
