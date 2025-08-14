Hijo de Marc Anthony sorprende por su nueva apariencia

Ryan, el hijo menor del cantante con Dayanara, es muy parecido a su padre Marc Anthony, y así lo hemos comprobado en las nuevas imágenes en las que se ha dejado ver con el pelo largo, justo como cuando Marc lo traía cuando era joven.

En las fotos compartidas por el joven que tiene más de 36 mil seguidores, aparece luciendo un atuendo en negro con un par de baggy jeans, una t-shirt blanca y una chaqueta oscura, que complementó con unas gafas oscuras posando como un verdadero modelo.

Los comentarios no se hicieron esperar, entre ellos destacan los que aseguran que “los genes no mienten”, “el twin gemelo del padre”, pues el parecido del joven con Marc en su juventud, es increíble.

Ryan Adrian Muñoz Torres es el hijo menor del cantante Marc Anthony y la modelo Dayanara Torres, quienes estuvieron casados durante cuatro años del 2000 al 2004.

El intérprete estadounidense y la modelo puertorriqueña celebraron su boda en Las Vegas durante mayo del 2000, y después se convirtieron en papás de su primer hijo, Cristian.

Pese a su separación, ambos mantienen una buena relación por sus hijos, incluso han acudido juntos a eventos relacionados con sus estudios.