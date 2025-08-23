Suscríbete
Ana Brenda Contreras niega haber atacado a su ex Alexis Ayala

La actriz enfrenta polémica por video en el que “arremete” contra el habitante de la tercera temporada del reality La Casa de los Famosos México

August 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Ana Brenda Contreras aclaró la polémica por la supuesta crítica que hizo a su ex, el actor Alexis Ayala, quien se encuentra participando en el famoso reality.

Todo comenzó cuando circuló un video en redes que sugería que había criticado a Alexis Ayala por su participación en LCDLFM, lo que hizo que la actriz que recientemente se convirtió en madre, pusiera fin a la confusión que se generó en redes sociales debido al interés público por la participación de Alexis en el reality de televisión.

Durante una entrevista con los medios, Ana Brenda explicó que todo se trató de un malentendido, pues de acuerdo con las declaraciones de la famosa ella no vio ni leyó lo que decía el video que republicó pues únicamente se dejó llevar por la imagen de Ana Martin.

“Yo vi el video de Ana Martin y me dio mucha risa. Estoy en postparto, no he dormido, aparte quedé cegatona después del parto, yo no leí, no leí las letras. Entonces, yo vi un video de Ana Martin diciendo algo muy chistoso, yo la amo. Yo siempre reposteo sus videos, siempre le comento, la adoro...”.

Ana compartió un video de otro usuario, donde aparece una parte de una novela que hizo Ana Martin, mencionando “chin*** tu ma* de verdad, ya, ya aburre verte, aburre tus mentiras, aburre todo”. “Yo cada que el mueble Alexis respondía a sus posicionamientos”, fueron las palabras que acompañaban el video en el que hacía alusión a la frase que Alexis menciona en cada uno de sus posicionamientos en LCDLFM “Buscaré algo de valor en lo que dices”.

La famosa añadió, “la gente que me conoce de TikTok sabe que yo reposteo pura tontería, que soy bien random...”.

Ana Brenda mencionó que se sintió apenada luego de ver la repercusión de su publicación y ofreció disculpas. “Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo, y yo decía: ¿Qué hice?, no entiendo nada, qué vergüenza, de verdad una disculpita no leí lo que decía”.

De esta manera, la artista aclaró el malentendido que generó su publicación y reafirmó que no tuvo la intención de criticar a Alexis, únicamente compartió un momento de humor.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
