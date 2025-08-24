Chiara Ferragni confirma su romance con Giovanni Tronchetti

La empresaria italiana confirmó su relación con Giovanni Tronchetti, su nueva pareja a quien presumió con una foto en redes sociales.

Tras un año marcado por su ruptura amorosa con Fedez y las polémicas que generó su separación, la italiana se volvió a dar una oportunidad en el amor con el hombre que conquistó su corazón.

Ferragni compartió una foto disfrutando de la compañía de su nuevo novio en las islas Pitiusas, destino que eligió para pasar unas vacaciones de verano junto a sus seres queridos.

Muchos se preguntan quién es el hombre con el que Chiara está estrenando romance, y se trata del heredero del grupo Pirelli, hijo de Marco Tronchetti Povera, vicepresidente ejecutivo de Pirelli y expresidente de Telecom Italia, y de Cecilia Pirelli, descendiente directa de los fundadores del conocido grupo empresarial.

El nuevo novio de Chiara estudió Administración de Empresas en la London English School y desde hace dos años ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Automovilismo en Pirelli.

Giovanni estuvo casado con Nicole Moelhausen, empresaria con la que tuvo tres hijos y se divorció tras siete años de matrimonio.

Según varios reportes, el romance de Giovanni y Chiara comenzó en el colegio donde ambos llevan a sus respectivos hijos, posteriormente, fueron captados en varias ocasiones caminando juntos por las calles de Milán.