Suscríbete
Entretenimiento

Cristian Castro y su prima Fernanda Castro unen sus voces para un proyecto juntos

La joven cumplió un gran sueño como cantante al lado de su famoso primo

August 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fernanda-castro-cristian-castro.jpeg

Cristian y Fernanda Castro unieron sus talentos para cantar a dúo, el tema principal del melodrama “Los hilos del pasado”, adaptación a la historia de 1998, “El privilegio de amar”, que se estrenará el 10 de septiembre, el cual marca el regreso a las telenovelas de la actriz Yadhira Carrillo.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, lleva el talento artístico en la venas por sus padres, por quienes al igual que sus hermanas creció en el mundo del espectáculo.

Fernanda Castro está emocionada de haber dado este nuevo paso en su carrera junto a su primo, con quien tuvo esta gran oportunidad, además de participar en una de las producciones de su papá.

La joven artista contó que su papá aceptó la composición que le envió, y reconoció que el productor es muy selectivo para aceptar cómo y con quién colabora en sus proyectos.

“Escribo bastante, y casi siempre le mando canciones a mi papá. A veces se quedan, a veces no. Le mandé para esta novela y primero como que me daba largas, decía que estaban viendo. Y yo solo le decía que me avisará”.

Cristian Castro mencionó que está dispuesto a apoyar a su prima en la música. “Yo lo sugerí, porque la composición era una reflexión tan linda, muy dulce. Sugerí con José Alberto que estuviera Fernanda, porque es muy discreta, no le gusta mucho aparecer como cantante, pero creo que es momento de que la gente se vaya enterando que esta compositora también es una buena cantante”.

Cristian Castro Fernanda Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jaime Camil recibe hate por felicitar a Ángela Aguilar
Entretenimiento
“Qué locura”: Jaime Camil responde al odio en redes por ir al concierto de los Aguilar en el Hollywood Bowl
August 22, 2025
 · 
Tania Franco
angela-aguilar-jpg
Entretenimiento
Así fue el romance de Ángela Aguilar con Josh Ball, jugador de la NFL acusado de violencia
August 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Bieber - tuvo un impostor de las vegas
Entretenimiento
¡Impostor de Justin Bieber canta en Las Vegas!
August 22, 2025
 · 
Tania Franco
Lil-Nas-X-hospitalizado-arrestado.jpg
Entretenimiento
Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado en Los Ángeles
August 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Brad-Pitt-nueva-casa-mansion.jpg
Entretenimiento
Brad Pitt se compra mansión en Los Ángeles por 12 millones de dólares
La propiedad ubicada en Outpost Estates, pertenecía al guitarrista de The Killers, Dave Keuning, y a su esposa, la diseñadora de interiores Emilie Keuning
August 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kim Cattrall habla de Sex and the city - sarah jessica parker
Entretenimiento
“Se siente como una relación tóxica”: Kim Cattrall habla de Samantha Jones, su papel de Sex & The City
Una de las actrices más queridas de Hollywood, describe duramente su relación con el cast de una de las series más icónicas de los 90
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás
Entretenimiento
¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás!
La protagonista de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi adoptaron a una niña
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Christian Dior- Aislinn Derbez
Entretenimiento
“Era doloroso para los hijos”: Aislinn Derbez confiesa cómo la fama de Eugenio afectó su niñez
La actriz reveló que durante años convivir con su padre en público era casi imposible por la interminable fila de fans que pedían autógrafos
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
eric-del-castillo-enfermedad-degeneracion-macular.jpg
Entretenimiento
Eric del Castillo padece esta grave enfermedad que afecta su visión
El actor tiene degeneración macular, enfermedad que puede llevarlo a la ceguera
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez