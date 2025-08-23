Cristian Castro y su prima Fernanda Castro unen sus voces para un proyecto juntos

Cristian y Fernanda Castro unieron sus talentos para cantar a dúo, el tema principal del melodrama “Los hilos del pasado”, adaptación a la historia de 1998, “El privilegio de amar”, que se estrenará el 10 de septiembre, el cual marca el regreso a las telenovelas de la actriz Yadhira Carrillo.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, lleva el talento artístico en la venas por sus padres, por quienes al igual que sus hermanas creció en el mundo del espectáculo.

Fernanda Castro está emocionada de haber dado este nuevo paso en su carrera junto a su primo, con quien tuvo esta gran oportunidad, además de participar en una de las producciones de su papá.

La joven artista contó que su papá aceptó la composición que le envió, y reconoció que el productor es muy selectivo para aceptar cómo y con quién colabora en sus proyectos.

“Escribo bastante, y casi siempre le mando canciones a mi papá. A veces se quedan, a veces no. Le mandé para esta novela y primero como que me daba largas, decía que estaban viendo. Y yo solo le decía que me avisará”.

Cristian Castro mencionó que está dispuesto a apoyar a su prima en la música. “Yo lo sugerí, porque la composición era una reflexión tan linda, muy dulce. Sugerí con José Alberto que estuviera Fernanda, porque es muy discreta, no le gusta mucho aparecer como cantante, pero creo que es momento de que la gente se vaya enterando que esta compositora también es una buena cantante”.