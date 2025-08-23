Suscríbete
Yadhira Carrillo revela que la causa de su separación con Juan Collado fue su regreso a la televisión

La actriz confesó haberse separado del abogado tras 13 años juntos, ya que a Juan Collado no le pareció su regreso a las telenovelas

August 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-separacion-actuacion-telenovelas.jpg

Yadhira Carrillo contó a la periodista Michelle Galván que deseaba regresar a las telenovelas, algo que a su esposo no le gustaba y lo que terminó de alejarlos, ya que la actuación no es algo que a él le guste.

Bajo este texto, Yadhira confirmó que “soltó” a su ex desde el amor. “No sé como lo solté, solo sé que lo supe hacer porque cuando empecé y le comenté que iba a hacer telenovela... esto es algo que a él no le gusta y lo respeto y lo entiendo tanto”, expresó.

La famosa explicó que por 17 años, puso una pausa a su carrera, hasta ahora que comenzó a sentir “la necesidad de regresar”, tras haberse dedicado a apoyar al abogado quien se encontraba en prisión.

“Yo dejé la actuación 17 años por vivir todos los días, todos los segundos con él. Me sumergí y entré a ese matrimonio al 100 por ciento en cuerpo, espíritu y alma, fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo”.

“Cuando empecé a sentir esta necesidad de volver a trabajar, para él no fue agradable porque no es algo con lo que él se sienta cómodo, lo cual es absolutamente aceptable y claro que nadie tiene por qué vivir o transitar un camino que no le hace feliz”, añadió Yadhira Carrillo, quien en este sentido, aseguró que se siente “satisfecha con sus decisiones”.

“Es muy importante que todos los días des todo lo que tienes y más de lo que tienes a tu alcance. No importa si los demás te lo dan de regreso”, finalizó.

Yadhira Carrillo Juan Collado
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
