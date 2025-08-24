Suscríbete
Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie: la historia del triángulo amoroso más famoso de Hollywood

De la boda millonaria al rodaje de Sr. y Sra. Smith, el romance más mediático que destruyó un matrimonio

August 24, 2025 • 
Tania Franco
Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie - la verdadera historia del triángulo amoroso más famoso de Hollywood

Brad Pitt y Jennifer Aniston comenzaron a salir en 1998 y pronto se convirtieron en la pareja favorita de Hollywood. En 2000 celebraron una boda valuada en más de un millón de dólares, con 50,000 rosas y fuegos artificiales. Durante años fueron considerados el matrimonio perfecto.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Sr. y Sra. Smith: el inicio de Brangelina

En 2004, mientras Aniston terminaba Friends y hablaba de formar una familia, Pitt inició el rodaje de Sr. y Sra. Smith junto a Angelina Jolie. La química entre ambos fue tan fuerte que los rumores de romance no tardaron en aparecer.

En enero de 2005, Brad y Jennifer anunciaron su separación tras siete años juntos. Solo meses después, las fotos de Pitt con Jolie y su hijo Maddox en la playa confirmaron lo que la prensa ya sospechaba: había nacido Brangelina.

Brad Pitt y Angelina Jolie - sr. y sra. Smith

Lo que comenzó como un matrimonio de ensueño terminó convertido en el triángulo amoroso más mediático de Hollywood. La ruptura de Brad y Jennifer y el inicio de su relación con Angelina cambiaron para siempre la forma en que el público consumía la vida privada de las celebridades.

