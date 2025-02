Aislinn Derbez responde a Mauricio Ochmann tras acusar a Eugenio de acabar con su matrimonio

El actor Mauricio Ochmann habló sobre el impacto negativo que tuvo el reality familiar, por el que se acabó su relación con la madre de su hija, Aislinn Derbez.

Comenzó a circular una declaración de Mauricio, donde señala a Eugenio Derbez como el responsable de que su relación con Aislinn se acabara. Mauricio dijo que el programa de la familia de su ex no solo alteró la dinámica de su relación, sino que también los llevó a conflictos innecesarios, ya que supuestamente, la producción les pidió fingir discusiones para hacer el show más interesante.

“Había momentos en los que nos pedían discutir para darle más drama al programa y la verdad es que yo no quería pelear con Aislinn solo por show”, dijo Ochmann.

Por su parte, Aislinn Derbez le respondió a Mauricio y dijo que la primera temporada de la serie, intentaba ser una producción estilo telenovela y no terminó por agradar a los integrantes de la familia, cosa que terminó cambiando en la segunda entrega, donde tuvieron más libertad.

“A partir de la segunda temporada somos mucho más reales, si tiene razón Mau”, comentó la famosa.

Por otro lado, Aislinn expuso lo complicado que fue para ella trabajar con su papá en el terreno de la comedia.

“Mi papá es superexigente, a mí el género más difícil me parece la comedia, a veces me siento muy inhibida en ese aspecto, a mí se me facilita mucho más el drama”, mencionó.