Murió Terence Stamp, el villano de “Superman” a los 87 años

Terence Stamp falleció a los 87 años informó su familia. “Deja un extraordinario trabajo como actor y escritor que seguirá inspirando a la gente”, dice el comunicado sin dar a conocer las causas de su muerte.

Nacido en el East End londinense en 1983, vivió durante su infancia los bombardeos de la ciudad durante la II Guerra Mundial, según El País. Estudió interpretación en Webber Douglas Academy of Dramatic art y formó parte del Swiging London de los sesenta.

Años más tarde, en 1962 debutó en el cine como protagonista de la adaptación de la novela de Herman Melville Billy Budd, y su papel le valió una nominación al Oscar. Su siguiente aparición en la pantalla fue en el filme Escándalo en las aulas, pero su gran papel en aquella década fue como protagonista en El coleccionista, película con la que triunfó en Cannes.

Más tarde, en 1978, alcanzó el estatus de estrella por su papel en Superman, donde interpretó al supervillano general Zod en las dos primeras películas de la saga junto a Christopher Reeve.

Después participó en otras cintas y además de su carrera como intérprete, Stamp escribió varios libros de memorias. En el ámbito sentimental se casó en 2002 con Elizabeth Rourke, una farmacéutica 35 años menor que él, de quien se divorció seis años después.

Terence fue uno de los grandes antagonistas del cine que protagonizó clásicos de los años 60, con más de 50 películas en su carrera.

Stamp estuvo a punto de convertirse en James Bond tras la salida de Sean Connery en 1967, pero el productor Harry Saltzman decidió no seguir adelante con él porque sus ideas “resultaban demasiado arriesgadas”.