Terence Stamp
Terence Stamp estuvo casado con Elizabeth O’Rourke, una mujer 35 años menor que él
El actor británico se casó por primera vez a los 64 años con una farmacéutica australiana de 29 años, en una íntima ceremonia en 2002
August 17, 2025
Diana Laura Sánchez
Murió Terence Stamp, el villano de “Superman” a los 87 años
El actor británico saltó a la fama por su papel como el villano de “Superman”
August 17, 2025
Diana Laura Sánchez