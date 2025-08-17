Suscríbete

Terence Stamp

terence-stamp-elizabeth-.jpg
Entretenimiento
Terence Stamp estuvo casado con Elizabeth O’Rourke, una mujer 35 años menor que él
El actor británico se casó por primera vez a los 64 años con una farmacéutica australiana de 29 años, en una íntima ceremonia en 2002
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
terence-stamp-murio-superman.jpeg
Entretenimiento
Murió Terence Stamp, el villano de “Superman” a los 87 años
El actor británico saltó a la fama por su papel como el villano de “Superman”
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez