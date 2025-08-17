Suscríbete
Terence Stamp estuvo casado con Elizabeth O’Rourke, una mujer 35 años menor que él

El actor británico se casó por primera vez a los 64 años con una farmacéutica australiana de 29 años, en una íntima ceremonia en 2002

August 17, 2025 
Diana Laura Sánchez
El matrimonio de Terence Stamp y Elizabeth O’Rourke no prosperó y seis años después de su boda se divorciaron alegando, “comportamiento irrazonable”.

La pareja que tenía una gran diferencia de edad, se conoció en la década de 1990, cuando Stamp estaba en Australia rodando The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994), cuando el británico entró a una farmacia en Bondi donde Elizabeth trabajaba. Según informes, ella tenía 23 años y él 58 en ese momento.

Comenzó a surgir el romance entre ambos y Elizabeth aceptó la propuesta de matrimonio del actor; se casaron el 31 de diciembre en el Registro de Westminster.

Años más adelante se divorciaron y O’Rourke solicitó un divorcio exprés. Según los documentos, el actor le comunicó sus deseos de separarse y ambos vivían en domicilios separados antes del proceso legal.

Terence Stamp
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
