Por qué fue multada Katy Perry en una zona protegida

Katy Perry y la productora responsable del videoclip de la canción “Lifetimes”, fueron sancionados con una multa de más de seis mil euros tras filmar escenas en las dunas protegidas de un islote ubicado en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza.

La grabación fue realizada a finales de julio del año pasado e incluyó tomas dentro de zonas delimitadas por postes y cuerdas, áreas que están cerradas al acceso para preservar los ecosistemas.

No obstante, las autoridades confirmaron que no se generaron daños ambientales.

La disquera, Capitol Records, afirmó que contaba con una “aprobación verbal” de una productora local, pero las investigaciones concluyeron que no existía ningún permiso oficial.

El videoclip, estrenado junto con la canción ganó popularidad por su estética minimalista y ahora por la polémica en torno a su rodaje en un espacio natural protegido.

El lugar alberga 137 hectáreas de arena fina y duna repletas de flora endémica y especies faunísticas protegidas.