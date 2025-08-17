Suscríbete
3 cortes de pelo que le quedan bien a todo tipo de cara

Desde el bob sofisticado hasta el long bob moderno, estos estilos son universales y favorecen a cualquier rostro

August 17, 2025 • 
Tania Franco
Meryl Streep - Cortes de pelo en tendencia

XNY/Star Max/GC Images

Encontrar un corte de pelo que se adapte a tu tipo de cara puede parecer complicado, pero existen estilos que son tan versátiles que funcionan sin importar la forma de tu rostro. Ya sea que tengas cara redonda, cuadrada, ovalada o alargada, estos cortes son capaces de resaltar tus facciones y darte un look fresco, moderno y atemporal.

1. El bob corto con volumen lateral

Clásico, elegante y atemporal, este corte es ideal para quienes buscan un estilo sofisticado y fácil de mantener. La clave está en el volumen lateral, que suaviza las facciones y crea un marco natural para el rostro.

Favorece tanto a caras redondas —porque estiliza— como a rostros alargados, ya que aporta balance. Además, puede adaptarse a cabellos lisos u ondulados y funciona tanto en looks formales como casuales.

Corte de pelo bob - meryl streep

Aeon/GC Images

2. El long bob recto (lob)

El long bob, también conocido como lob, es uno de los cortes más versátiles y favorecedores de los últimos años. Su longitud —generalmente a la altura de los hombros o un poco más abajo— estiliza el cuello y afina las facciones.

Corte de pelo bob largo - Emily Blunt

XNY/Star Max/GC Images

3. El corte recto con flequillo

Clásico, juvenil y siempre en tendencia, este corte combina un largo recto con flequillo. Es perfecto para quienes quieren suavizar una frente amplia o resaltar los ojos. Su simetría equilibra rostros cuadrados y redondea las facciones alargadas. El flequillo puede llevarse recto para un estilo más sofisticado o desfilado para un aire fresco y moderno.

Anne Hathaway - Corte de pelo en tendencia

Los cortes de pelo tienen el poder de transformar la imagen y resaltar la personalidad. Estos tres estilos son opciones seguras que favorecen a cualquier tipo de cara y funcionan en diferentes contextos, desde el día a día hasta eventos formales.

Tania Franco
Tania Franco
