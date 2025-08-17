Suscríbete
Entretenimiento

Taylor Swift habla como nunca de su romance con Travis Kelce

La cantante se sinceró al hablar de cómo conoció a su pareja y cómo fue su primera cita

August 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce.jpg

Getty

La cantante Taylor Swift reapareció para anunciar su nuevo álbum en el podcast de su novio. Además de hablar de música, la pareja contó por primera vez en público cómo se conocieron.

Kelce dijo que quería darle a Taylor una pulsera de la amistad con su número, a lo que Swift expresó, “fue un gesto tan romántico y atrevido decir simplemente ‘quiero salir contigo’. Al principio cuando lo vi, pensé: “Este tipo no ha conseguido conocerme en persona y ahora lo está convirtiendo en un problema para todos”, bromeó la cantante que reveló que Travis Kelce “nunca se puso en contacto con su representante” antes del concierto y pensó que podría llegar hasta ella porque conocía a alguien que trabajaba en el recinto.

La cantante agradeció al podcast que se convirtiera en la “aplicación de citas” personal de Travis, pero admitió que “no sabía nada” del mundo del deportista “No me juzgaste por no saber nada sobre el mundo en el que te mueves. Fuiste muy amable”,dijo y contó a su cuñado Jason que estropeó su primera cita con Travis al revelar lo poco que sabía sobre el deporte cuando le preguntó cómo era jugar contra su hermano en la Super Bowl en 2023.

“No sabía lo que era un first down. No sabía lo que eran las cadenas. No sabía lo que era un tight end”.

“Te estaré eternamente agradecido por haberte sumergido de lleno en el mundo futbol americano”, le dijo Travis a su novia”. A lo que Taylor dijo, “Dios mio, me he enamorado con este deporte. Me he obsesionado con él. Me he convertido en una persona que corre por los pasillos de su casa gritando: ¡Hemos fichado a Xavier Worthy!”.

Taylor Swift Travis Kelce
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda-religiosa.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra celebra su boda religiosa con Ligia Uriarte en Durango
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Drake Bell - Mariana Botas - La casa de los famosos
Entretenimiento
“Si no bajan esos clips, nos vemos en la corte”: Drake Bell amenaza con demanda a ‘La Casa de los Famosos’
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
Tacos de canasta - polémica cinepolis
Entretenimiento
¿Gourmet o gentrificación? La polémica detrás del Combo Godín de Cinépolis
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
priscilla-presley-hija-lisa-marie.jpg
Entretenimiento
Acusan a Priscilla Presley de quitar soporte vital a su hija por la herencia
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-entrevista-apple-mujeres-musicajpg
Entretenimiento
Ángela Aguilar envía mensaje a las mujeres tras entrevista de Christian Nodal
La cantante habló del reto de ser mujer en la música
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Georgina-Rodríguez-cristiano-ronaldo-regalos-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con millonarios regalos por su compromiso
La modelo e influencer recibió autos y relojes avalados en millones de dólares
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra se casó con Ligia Uriarte; las románticas imágenes de su boda
El actor se casó con la actriz de “El ángel de Aurora”
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-modelo-rusa.jpeg
Entretenimiento
Muere Miss Rusia 2017 en trágico accidente a pocos meses de casarse
A cuatro meses de haber celebrado su boda, Kseniya Alexandrova falleció en un accidente automovilístico
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marc anthony y dayanara torres
Entretenimiento
Dayanara Torres cuenta qué hará con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
La reina de belleza confesó qué hará con uno de los anillos de compromiso que recibió
August 14, 2025