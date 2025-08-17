Taylor Swift habla como nunca de su romance con Travis Kelce

La cantante Taylor Swift reapareció para anunciar su nuevo álbum en el podcast de su novio. Además de hablar de música, la pareja contó por primera vez en público cómo se conocieron.

Kelce dijo que quería darle a Taylor una pulsera de la amistad con su número, a lo que Swift expresó, “fue un gesto tan romántico y atrevido decir simplemente ‘quiero salir contigo’. Al principio cuando lo vi, pensé: “Este tipo no ha conseguido conocerme en persona y ahora lo está convirtiendo en un problema para todos”, bromeó la cantante que reveló que Travis Kelce “nunca se puso en contacto con su representante” antes del concierto y pensó que podría llegar hasta ella porque conocía a alguien que trabajaba en el recinto.

La cantante agradeció al podcast que se convirtiera en la “aplicación de citas” personal de Travis, pero admitió que “no sabía nada” del mundo del deportista “No me juzgaste por no saber nada sobre el mundo en el que te mueves. Fuiste muy amable”,dijo y contó a su cuñado Jason que estropeó su primera cita con Travis al revelar lo poco que sabía sobre el deporte cuando le preguntó cómo era jugar contra su hermano en la Super Bowl en 2023.

“No sabía lo que era un first down. No sabía lo que eran las cadenas. No sabía lo que era un tight end”.

“Te estaré eternamente agradecido por haberte sumergido de lleno en el mundo futbol americano”, le dijo Travis a su novia”. A lo que Taylor dijo, “Dios mio, me he enamorado con este deporte. Me he obsesionado con él. Me he convertido en una persona que corre por los pasillos de su casa gritando: ¡Hemos fichado a Xavier Worthy!”.