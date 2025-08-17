Suscríbete
Drake Bell se divorcia de la influencer Janet Von Schmeling

Bell inició el proceso de divorcio de la influencer luego de que se dio a conocer su encuentro romántico con la actriz mexicana Mariana Botas

August 17, 2025 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-divorcio-janet.jpg

El cantante Drake Bell solicitó el divorcio oficial de la influencer Janet Von Schmeling, de quien lleva cuatro años separado, según reportó TMZ.

En declaraciones para el medio estadounidense, Brittany Staggs, abogada del intérpete dio a conocer que ambos decidieron llevar el proceso con discreción ante una corte de Florida.

“En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa en sus vidas”, precisó sobre la separación que se ha dado en medio del escándalo que atraviesa Drake por las recientes declaraciones de Mariana Botas en la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos México, por las que Drake amenazó a la producción con emprender medidas legales en caso de que no eliminaran de sus plataformas digitales los clips donde la habitante de la casa habla del encuentro que tuvieron en un antro mientras celebraban el cumpleaños de un amigo.

La actriz dijo a sus compañeros sobre aquel momento que vivió el “mejor día de su vida”. “Me lo besuqueé toda la noche. Me agarraba de la mano, en un momento hasta nos fuimos en su camioneta mientras él me cantaba...”.

En medio del revuelo que ha causado esto, el actor Drake Bell ha emprendido el proceso oficial de su divorcio de Janet, con quien comenzó una relación en 2013 y tras cinco años de matrimonio en total hermetismo, contrajeron matrimonio en 2018 en una íntima ceremonia lejos del escrutinio público.

En junio de 2021, cuando el actor enfrentó cargos relacionados con delitos contra una menor de edad, proceso en el que obtuvo libertad condicional y realizó servicio comunitario, Drake Bell se convirtió en padre de su hijo Wyatt.

Según varios reportes, la crisis matrimonial entre él y su esposa se debió a los problemas de Drake con el consumo de sustancias. El detonante de la separación habría sido un episodio en el que Janet presenció a Bell inhalando una sustancia mientras su hijo se encontraba en el automóvil.

Janet fue la primera en pedir el proceso legal de divorcio en Los Ángeles, tras separarse por “diferencias irreconciliables”. En la petición de divorcio presentada hace dos años, la influencer solicitó la custodia legal y física de su hijo, así como derechos de visita para Bell y manutención conyugal.

Cabe mencionar que Janet pasó la página e inició una relación con el creador digital Jim Pérez, de quien está esperando un hijo.

Drake Bell
