Christian Nodal gana demanda millonaria en Colombia

En medio de la polémica que atraviesa por su recientes declaraciones en la entrevista que le concedió a Adela Micha, el intérprete de regional mexicano obtuvo un triunfo en su carrera

August 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Christian Nodal enfrenta críticas por las declaraciones sobre su vida sentimental, sin embargo, le llegó la buena noticia de que un juez de Bogotá desestimó la demanda por falta de pruebas, la cual había interpuesto en 2022, la empresa colombiana Alive Production, liderada por Alan Acosta, quien acusó al cantante de cancelar un concierto en Medellín por lo que reclamaba 2.5 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato.

El abogado del intérprete señaló en un comunicado, “Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”. Además, añadió que ahora exigirán que la promotora pague 2 millones de dólares por presentaciones realizadas en Colombia y otras plazas de Sudamérica.

“Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el reconocimiento y el pago de las obligaciones por las presentaciones que él sí realizó y no se le han pagado”, señaló el abogado que aseguró que la promotora atraviesa problemas financieros, por lo que habría usado la controversia para ganar notoriedad y evitar liquidar la deuda.

Pese al conflicto, Christian Nodal planea volver a Bogotá con un espectáculo especial para los colombianos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
