La icónica era de Clueless cobra vida con estilo, glamour y cultura pop

Descubre The Clueless Suite en Hotel L’Ermitage Beverly Hills

August 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
unnamed (3).png

L’Ermitage Beverly Hills presenta The Clueless Suite, una experiencia de lujo inmersiva que revive el glamour, la irreverencia y el estilo de los años 90 en una suite diseñada para deslumbrar.

Entre tonos rosados, tartanes, arte pop y un vestidor interactivo curado por la mismísima Mona May, el ícono noventero regresa para celebrar su 30º aniversario con más actitud que nunca.

Una oda a la nostalgia que transforma el hospedaje en una vivencia de película. Con colaboraciones de Bloomingdale’s y Paramount Pictures, esta suite no sólo ofrece una estancia cinco estrellas, sino una producción personal de moda, belleza y cultura pop lista para capturar. Porque en Beverly Hills, el pasado y el presente se encuentran con estilo... y sí, Cher estaría totalmente de acuerdo.

Un sueño noventero hecho suite

Diseñada por la interiorista Jordan Hackworth, la suite ofrece una interpretación vibrante y sofisticada del universo de Cher Horowitz, con una paleta en tonos rosados, estampados tartán, mobiliario irreverente y arte pop inspirado en Roy Lichtenstein. Una pared de neón con la frase “Carpe diem! Okay?”, cámaras Polaroid, juegos de mesa temáticos y detalles de Bloomingdale’s llenan el espacio de nostalgia y guiños a la moda de los años 90.

La suite incluye un balcón privado, baño de mármol, y una atmósfera pensada para crear contenido visual impactante y perfecta para quienes deseen capturar su makeover o armar una sesión de fotos al más puro estilo de Cher.

El armario (literal) de tus sueños

El corazón de The Clueless Suite es su vestidor interactivo, inspirado en el legendario closet digital de la película. Al reservar, los huéspedes reciben un cuestionario de estilo, y con base en sus respuestas, se curan looks personalizados por Mona May y el equipo de estilismo de Bloomingdale’s.

Lo más innovador: cada prenda puede comprarse al instante desde un código QR dentro del mismo vestidor. Además, la experiencia incluye acceso exclusivo a Fitted, la app oficial del armario virtual de la campaña.

unnamed (4).png

Más que una estancia: una experiencia de moda, lujo y cultura pop

Clueless no solo fue un éxito taquillero en 1995, sino una influencia duradera en la moda, el lenguaje y la actitud de los 90. Su legado continúa vivo en editoriales, pasarelas y redes sociales, y ahora se materializa en una experiencia hotelera sin precedentes.

The Clueless Suite es parte de la Legend Collection de Preferred Hotels & Resorts, y representa un nuevo estándar en el turismo de lujo experiencial. La suite puede reservarse por mínimo dos noches, desde $1,995 USD, e incluye todos los servicios antes mencionados.

Esta colaboración marca también una nueva forma de concebir el branded content y el retail experiencial: cada huésped se convierte en embajador de un universo donde el lujo y la cultura pop conviven, mientras exploran un destino emblemático como Beverly Hills.

