“Era doloroso para los hijos”: Aislinn Derbez confiesa cómo la fama de Eugenio afectó su niñez

La actriz reveló que durante años convivir con su padre en público era casi imposible por la interminable fila de fans que pedían autógrafos

August 20, 2025 • 
Tania Franco
Aislinn Derbez abrió su corazón al hablar de cómo la fama de su padre, Eugenio Derbez, marcó su infancia y la de sus hermanos. En una reciente confesión, la actriz recordó que las salidas familiares a restaurantes se convertían en largas jornadas de espera, donde la convivencia quedaba en segundo plano frente a las exigencias de la popularidad.

Si estábamos en un restaurante tres horas, las tres horas eran dar fotos y no cruzar una palabra con él. Y él lo permitía. Entonces era doloroso para los hijos.
Aislinn Derbez.

La actriz relató que, en aquella época, los fans no pedían selfies como ocurre ahora, sino autógrafos, lo que hacía que la espera fuera aún más larga:

Todo era autógrafo, entonces tardaba el triple. Estábamos comiendo sus hijos y él, y se hacía en nuestra mesa una cola enorme que salía hasta afuera, todos con su libretita pidiendo autógrafo.
Aislinn Derbez.

Aislinn señaló que, aunque admiraba la entrega de su padre hacia sus seguidores, para ella y sus hermanos fue un proceso doloroso: no había momentos de convivencia real en familia, pues Eugenio dedicaba todo el tiempo a atender a cada persona que se acercaba.

