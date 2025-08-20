Suscríbete
Eric del Castillo padece esta grave enfermedad que afecta su visión

El actor tiene degeneración macular, enfermedad que puede llevarlo a la ceguera

August 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El actor de 91 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en el medio artístico, ya que ha participado en diferentes proyectos durante más de siete décadas, habló del problema de salud que padece.

Eric del Castillo confesó que esta afección ha impactado en su vida porque afecta su visión, sin embargo, el famoso aseguró que sigue adelante gracias a su ingenio y profesionalismo.

“Lo único que me falta es que no puedo ver bien, tengo degeneración macular, no puedo leer”, dijo.

Esta una enfermedad ocular que afecta a personas mayores, debido a que daña la mácula, la parte de la retina responsable de la visión central, causando la pérdida progresiva de la vista.

El actor Eric del Castillo se ha visto obligado a aceptar su padecimiento y adaptarse para vivir esta nueva realidad.

“Mis papeles me los aprendo grabándolos, me los graban y ahí salgo adelante”, dijo con determinación para seguir desempeñándose en lo que tanto ama.

Eric también reflexionó sobre su carrera artística, destacando la importancia de la dedicación hacia su profesión. “He respetado mucho a mi profesión, he sido muy serio en ella, y eso le inculqué a mi hija Kate"-

Por otro lado, abordó que las nuevas generaciones de artistas ya no tienen la disciplina para formar parte del medio. “Hay muchos pajaritos que nomás llegan, se van y no respetan la profesión. Quieren ser famosos, se suben en un ladrillo y ya se sienten las grandes cosas. Bueno, pero no estoy para criticar”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
