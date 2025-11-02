Karol G festejó el Día de Muertos en San Miguel de Allende

Karol G se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes y videos celebrando el Día de Muertos en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde la artista disfrutó de un paseo por el centro histórico del pueblo mágico.

Los fans la reconocieron caminando entre las calles coloridas adornadas con altares y catrinas, en el marco de su estancia para presentar oficialmente su tequila “200 Copas by Casa Dragones”, bebida inspirada en una de sus canciones más exitosas.

Videos difundidos por fans muestran a la cantante acercándose a las personas que las reconocieron, saludándolas con calidez, y tomándose fotos con ella, mientras otros simplemente la vieron pasar.

Karol G aprovechó al máximo su estancia en San Miguel con una visita a la Sala de Despecho con una t-shirt de la Virgen de Guadalupe, donde cantó mientras los asistentes coreaban temas como “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel”