Lifestyle

El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween

Jack Blues Bieber vivió su primer Halloween de la manera más épica, con un disfraz que emocionó a todas las ‘Beliebers’

November 01, 2025 
Tania Franco
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween

Instagram.

El primer Halloween del pequeño Jack Blues Bieber no pudo ser más nostálgico. Los orgullosos papás, Justin y Hailey Bieber, celebraron la fecha con un homenaje que robó sonrisas a millones de fans. Su hijo se disfrazó igual que el cantante durante su icónica era Never Say Never.

El look —una chaqueta blanca con detalles morados y una hoodie del mismo tono— recrea el estilo que definió los primeros años del fenómeno pop canadiense. Con apenas unos pasos sobre el césped, el pequeño logró revivir una de las etapas más queridas por los beliebers.

La foto, compartida por Hailey en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios destacaron el detalle y la ternura del gesto.

“Hailey haciendo todo lo que las beliebers soñamos hacer en 2010”, escribió una fan, resumiendo el sentimiento general.

El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween

SADIA/Gamma-Rapho via Getty Images

El mini look Never Say Never de Jack Blues Bieber no solo revivió una era dorada del pop, sino que también nos recordó la faceta más entrañable de Justin y Hailey como padres. Un guiño perfecto para quienes crecieron con su música… y ahora disfrutan verlo escribir una nueva historia junto a su familia.

Justin Bieber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
