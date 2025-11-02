Documental de Juan Gabriel revela que fue víctima de abuso a los 13 años

Con este documental hemos podido conocer más de la vida del cantante y compositor mexicano nacido en Parácuaro, Michoacán, pero que adoptó Ciudad Juárez como segunda casa.

En la serie ya disponible en streaming, se revelan secretos de la vida de Juan Gabriel, quien el próximo año cumplirá 10 años de fallecido.

El artista vivió distintos eventos a lo largo de su vida, como el abuso que sufrió por parte de un sacerdote a los 13 años de edad. Aunque de forma breve, se cuenta la historia de que Juan Gabriel tuvo que trabajar con un sacerdote en Juárez, y que durante su estancia en el sitio, fue víctima de abuso.

El testimonio fue contado por el periodista Alejandro Brito, quien dijo, “a los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó de él”.

A diferencia de su bioserie “Hasta que te conocí”, esta nueva producción revela por primera vez este episodio de abuso sexual que sufrió el cantante durante su adolescencia, un hecho que ni él mismo abordó públicamente en vida.

Además, se revela a los 15 minutos del primer episodio, en voz del periodista y gestor cultural Alejandro Brito, que a los 16 años de edad, Juan Gabriel fue acusado de robar perfumes en Ciudad Juárez y detenido por su amaneramiento, según esto, por obstruir la labor de inspección.

El periodista profundiza además en la dura infancia del artista, marcada por la ausencia de apoyo familiar y falta de un hogar estable, lo que lo llevó a enfrentar duros acontecimientos que lo obligaron a buscar trabajo desde muy pequeño.